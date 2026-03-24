Dejar un frasco con granos de choclo en la cocina: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Durante el último tiempo, los rituales se volvieron más populares en el hogar. Uno de ellos, poco conocido, es el de dejar un frasco con granos de choclo en la cocina . Aunque a simple vista parece un detalle decorativo, para muchas creencias tiene un significado especial que mezcla creencias populares y energías positivas.

Lejos de ser un amuleto mágico, este hábito combina tradiciones antiguas con usos prácticos . ¿Para qué sirve?

Algunos aseguran que el maíz tiene un fuerte simbolismo. Históricamente, el choclo está asociado con la abundancia y la prosperidad , porque es uno de los alimentos más antiguos y valorados en distintas culturas.

En distintas prácticas, los granos de maíz representan crecimiento y energía positiva . Por eso, muchos creen que tenerlos a la vista en la cocina ayuda a atraer bienestar y buena onda al hogar.

Fuente: TN