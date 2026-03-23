En medio de la alegría por convertirse en madre se enteró que patovicas mataron a su papá en un bar de San Miguel: “Les deseo que nunca tengan que vivir algo así”

Naiara Rogers vivía el mejor momento de su vida, acababa de convertirse en madre de una beba. Esa felicidad, que era la de toda una familia, duró muy poco.

La madrugada del sábado, Naiara y su mamá Verónica -que le estaba haciendo compañía en el hospital tras la operación de cesárea- recibieron un llamado que las descolocó. Exequiel, hermano de Naiara, les dijo que a Alexis Oscar “Pipa” Rogers (50) , el padre de la familia, lo había matado un grupo de cuatro patovicas en la puerta del bar Sutton de Bella Vista.

“Pipa” había llegado al boliche en compañía de su hijo Exequiel y de un amigo a las 3:36 del sábado. Su intención era festejar el nacimiento de su nieta , pero en la puerta le negaron el acceso justificando que el lugar estaba cerrando. La tensión se desató con un comentario que Pipa le hizo al oído a uno de los guardias.

Luego de recibir varios golpes y de ser víctima de una maniobra de ahorcamiento, Pipa cayó al suelo y nunca más se levantó. Se llevó con él su sueño de conocer a su nieta .

“Por vos, por Francesca que no te va a poder conocer y por todos los que fueron víctimas del abuso de poder y autoridad de los patovicas de los boliches, ¡justicia!” , escribió Naiara Rogers en uno de los comentarios que puso en su Facebook luego de que la historia de su papá cobrara repercusión en los medios.

“Descansá en paz querido viejo, te vamos a extrañar toda la vida. En cuanto me recupere te prometo que voy a luchar por justicia, no voy a bajar los brazos, vos solamente mandá fuerzas. Y a toda la gente que defiende lo indefendible y justifica un acto de violencia con una muerte, a todos ustedes les deseo que nunca tengan que vivir algo así, recibir una llamada en medio de la madrugada diciéndote que mataron a tu papá de asfixia mecánica ” , añadió su hija en el posteo.

Francesca es la tercera nieta que llegaba a la familia, según contó Verónica, esposa de la víctima, en diálogo con C5N recientemente.

“Pipa era un excelente hombre, era el amor de mi vida . Hace 30 años que estábamos casados , tenemos tres hijos. Todo el mundo lo quería, todo el mundo lo adoraba. Una persona muy trabajadora, muy responsable, buen padre, también era militante peronista, siempre llevaba la bandera de la justicia y por eso voy a luchar para defender su bandera” , expresó la mujer desde San Miguel, en donde vive la familia.

Y agregó que esa madrugada la noticia la recibió junto a su hija Naiara: “ En ese momento estaba en el hospital acompañando a mi hija porque era una cesárea y necesitaba acompañamiento. Y me enteré en el hospital de la peor manera , a través de mi hijo. Él estaba conmocionado y traté de acercarme a la comisaría porque nadie se acercó a decirme nada” .

Dijo que nadie del boliche se acercó para hablar con ella. Ya tienen un abogado a cargo de la defensa.

Exequiel Rogers (23), su otro hijo, es quien estaba con él cuando se desató el violento cruce con los cuatro patovicas del bar, del que también salió herido , con un ojo visiblemente lastimado.

“Trato de estar lo mejor posible, pero en esta situación no se puede estar bien. Quiero justicia por mi papá , era una buena persona, un tipo trabajador que siempre me inculcó lo que es el trabajo y levantarse todos los días. Una persona que jamás iba a cometer ningún tipo de violencia y no se merecía una muerte así ” , se limitó a decir Exequiel ante cámaras.

El joven, al que apodan “Pipita” en honor a su papá, le dijo a Clarín que todavía no declaró ante fiscalía y que todavía no se siente bien como para poder hablar y recordar en profundidad lo que pasó con su papá.

Alexis Rogers se desempeñaba como técnico escénico y trabajaba en Tecnópolis. Además se identificaba con el peronismo y era hincha de River. Estaba afiliado al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (S.A.T.E).

También había egresado del secundario con el programa FinEs Comisión Tecnópolis, del partido de Vicente López, desde donde compartieron un mensaje para él en sus redes: “ Tus profes de fines y compañeros estaremos pendientes en el pedido de justicia y que esta muerte no sea impune. Abrazamos en el dolor a tu familia y amigos ”.

“ Pipa querido: fuiste un militante político y social, un trabajador de la cultura de la solidaridad con el otro. Te caracterizaba tu profunda conciencia de clase y un férreo compromiso con tu familia, con tus compañeros y con toda la comunidad” , concluyeron.

Siempre atravesado por la participación colectiva, invitando a la acción política y cultural. Tu carisma, simpatía y poder de persuasión contagiaba de entusiasmo a todo tu alrededor. Fuiste un gran analista de la realidad presente y futura.

Fuentes de la investigación confirmaron a Clarín que ahora el juez de garantías hizo lugar al pedido de la fiscal Lorena Carpovich (UFI N° 21 de Malvinas Argentinas) y finalmente resolvió la conversión de las aprehensiones en detenciones .

Los cuatro patovicas detenidos e imputados por homicidio fueron identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50). Se espera que la autopsia termine por confirmar la causa de muerte, la asfixia.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín