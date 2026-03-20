En Hungría, Javier Milei se verá con Viktor Orbán, con líderes conservadores y una controvertida comentarista holandesa

El presidente Javier Milei partió anoche rumbo a Hungría, con su hermana Karina, y el canciller Pablo Quirno. Este sábado, en Budapest, acompañará a su aliado húngaro Viktor Orbán en una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que reunirá esta a la ultraderecha europea, un grupo político que en los últimos años ha estado en ascenso. Sigue siendo minoría, pero es bien estridente con sus arengas de que el continente está "invadido" por musulmanes. Es antihomosexual y propaga los valores ultra cristianos, y es pro israelí.

Para el caso, tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu formaban parte inicial de esta edición de la CPAC Hungría que se va a realizar en el MTK Sports Hall de Budapest. La guerra en Oriente Medio arruinó los planes, aunque se especula que Netanyahu podría conectarse al encuentro de manera virtual.

Milei viajó a Hungría en medio del escándalo por el viaje de Manuel Adorni en el avión presidencial con su esposa, el viaje en avión privado a Punta del Este con su familia y por la posesión de una casa en un barrio privado sin declarar. El presidente volvió a respaldar en Tucumán a su "golpeado" jefe de Gabinete. Dijo ahí que su Gobierno estaba siendo sometido a "una carnicería mediática". Los cuestionamientos a Adorni explotaron durante el último viaje de Milei a los Estados Unidos, en el que volvió por Chile para saludar brevemente a José Antonio Kast, que asumió la presidencia. Y otro viaje más, aunque privado, al Foro Económico de Madrid, con su amigo Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox.

Aunque Milei no aparece formalmente anunciado en la cartelera, a las 16.30 del sábado en Hungría intervendrá en el cierre de la CPAC, auspiciada en esta edición por el Center for Fundamental Rights. La variopinta participación es desconocida para el público argentino, pero no para los europeos del Este. Desde el primer ministro de Czechia, Andrej Babiš —en su segundo mandato no consecutivo, como Trump en Estados Unidos—; el ex primer ministro de Poland, Mateusz Morawiecki; hasta la controvertida comentarista política holandesa Eva Vlaardingerbroek , que vuelve por tercer año consecutivo y que, en 2024, fue noticia internacional porque su participación en CPAC Hungría fue eliminada de YouTube por ser considerada “discurso de odio”. Y por Estados Unidos irán los congresistas Russ Fulcher (Idaho) y Andy Harris (Maryland).

El viaje de Milei a Hungría se empezó a comunicar recién este miércoles. Y tuvo lugar tras su breve paso por Tucumán. Según la agenda de Presidencia, llegará el viernes a Budapest. El sábado se reunirá a media mañana con el presidente , Tamás Sulyok; y al mediodía, con el hombre fuerte del país, el primer ministro Orban en el Monasterio Carmelita de Buda, una de las joyas de la ciudad y donde tiene las oficinas el premier . Tras participar en la ceremonia de cierre de la CPAC, el rector de la Universidad Ludovika le entregará la distinción Honoris Causa. El mismo sábado, la mínima comitiva emprenderá el regreso para estar el domingo en la Argentina.

🤝🏻 The Hungarian right can always count on her, and she can always count on them! 🇳🇱 Eva Vlaardingerbroek, a Dutch political commentator and #CPACHungary veteran, is someone we can always count on for her strong opinions and commitment to common sense, whether the topic is war,… pic.twitter.com/rAwsc3eOEj

Trump en algún momento se formó como admirador de Orban. Milei también también lo admira y siempre que se vieron tuvieron enorme simpatía. Para el caso, Orbán vino a la asunción del libertario el 10 de diciembre de 2023 , y la última vez que se vieron fue durante la inauguración del Consejo de la Paz, de Trump, el 19 de febrero en Miami, donde tuvieron su momento fuera de protocolo. Sentados uno al lado del otro durante la presentación de la iniciativa de Trump, considerada rival de las Naciones Unidas, Milei jugó cantando al micrófono con la canción que sonaba de fondo, Burning Love, de Elvis Presley, junto a Orbán, que se reía.

Pero en el poder desde 2010 y con al menos dos décadas atacando en general la visión liberal del mundo con su mirada ultraconservadora, aduladora de la “libertad cristiana” y de la democracia “iliberal”, Orbán suele chocar con la Unión Europea, de la que su país es parte, al cuestionar la libertad de expresión o las libertades de las minorías LGBTQ, que igual suele desafiarlo.

Su nuevo enfrentamiento con la UE se debió a que mantuvo el veto que sostenía Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania. Pero su poder enfrenta desafíos por primera vez en las elecciones de abril, debido a la crisis económica que lo llevó a Washington a buscar una ayuda financiera “a la Argentina de Milei”, como informó la prensa de su país.

Milei estuvo en al menos cinco encuentros de relacionados con la CPAC -que en la conferencia de febrero de 2024, de Maryland, le permitió conocer a Trump y apoyarlo siendo el republicano candidato. Estuvo en una en Camboriú, Brasil, con los Bolsonaro. En Paraguay, con Santiago Peña. En una organizada en Buenos Aires, sin contar otros encuentros con el sector latino conservador.

Fuente: Clarín