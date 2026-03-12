El “Turco” García sigue en política y repartió preservativos en Microcentro para concientizar sobre las enfermedades de transmisión sexual

El ex futbolista Claudio el "Turco” García incursionó en la política en 2025 con una candidatura a legislador porteño por el Partido Integrar. Aunque no le alcanzó para una banca, se mantiene involucrado en política y ahora salió a repartir preservativos en Microcentro para concientizar sobre el aumento de enfermedades de transmisión sexual y la ausencia de campañas desde la Nación de concientización y prevención.

El "Turco” estuvo este jueves en la esquina de Perú y avenida De Mayo acompañado por Graciela Balestra , psicóloga especializada en temas de diversidad y género y quien ocupó el segundo lugar de la lista que encabezó el ex jugador, y Daniel Amoroso, presidente del Partido Integrar y ex legislador porteño.

El ex campeón de Copa América con la Selección Argentina en 1991 y 1993 entregó folletos con información y regaló preservativos , el método más efectivo para evitar los contagios. “Si el Gobierno no se ocupa de cuidar la salud de los argentinos , nos tenemos que ocupar nosotros. N o hay campañas de prevención, no se reparten preservativos como se hacía antes y dejaron de atender a miles de pacientes. Es increíble que tengamos que hacer esto, pero con la salud no se jode”, expresó.

En ese sentido se manifestó Balestra: “El presupuesto oficial que se aprobó para este año plantea que se dejen de atender a muchas personas con VIH y que se dejen de repartir 23 millones de preservativos. Además, por la falta de financiamiento, se calcula que más de 10 mil personas van a dejar de tener PrEP y PEP , tratamientos preventivos ante posible exposición al virus del VIH que pueden evitar que una persona tenga que hacer un tratamiento de por vida”.

Los casos de enfermedades de transmisión sexual, como sífilis, VIH, Hepatitis B, gonorrea, clamidia y VPH, aumentaron considerablemente en el último tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y todo el país.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, los casos acumulados de sífilis llegaron a 55.183 en 2025, mientras que la mediana del período 2020-2024 (incluyendo el 2024) fue de 33.571. Es decir, hubo un aumento del 64% respecto a los cinco años anteriores.

