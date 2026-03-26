El Tesorero de la AFA también habría pagado a otro árbitro para favorecer a Barracas Central en el escandaloso partido contra Belgrano de Córdoba

Un partido. Dos expulsados -que dejó a un equipo con 9 jugadores-. Un polémico gol en el minuto 95. Y escándalo. Sin embargo, no terminó ahí. Horas después, el árbitro del partido, Jorge Nelson Sosa, había recibido dinero de manos de Juan Pablo Beacon, tras recibir indicaciones de Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA ).

De acuerdo con los chats en poder del juez Luis Antonio Armella y de la fiscal Cecilia Incardona, el 12 de diciembre de 2020, una persona agendada como “Tovi II” -quien sería el tesorero de la AFA-, le habría dado indicaciones a Juan Pablo Beacon, expresidente de la Federación Patagónica de Fútbol y exmiembro del Consejo Federal de la AFA, donde trabajó en la asesoría legal con Toviggino, para que le pagué $300.000, unos US$ 2.000, al árbitro Jorge Nelson “Chino” Sosa.

Según reconstruyó Clarín , el pago fue por beneficiar al Club Atlético Barracas Central , el equipo del presidente de la AFA, Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en un encuentro que disputó contra el Club Atlético Belgrano de Córdoba y que terminó en escándalo.

El caso de Sosa se suma a los del director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy y del árbitro Luis "Lobo" Medina descubierto por el canal de noticias TN como supuestos partidos arreglados en los últimos años.

Armella e Incardona investigan a Sur finanzas de Maximiliano Vallejos, un ex sponsor de la AFA, por lavado de dinero y por los 400 millones de dólares que la empresa TourProdEnter de Javier Faroni recaudó en el exterior con el nombre de la selección de Lionel Messi. Además, el juez federal de Zárate, Adrián Gonzalez Charvay investiga también la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares y que le atribuyen a Toviggino, entre otras causas.

El arreglo de partidos es una sospecha que crece. Por ejemplo, en el partido entre Huracán y Barracas Central del Chiqui Tapia, a quien insultan en algunas canchas con el cántico: "Chiqui Tapia botón..." La semana pasada, TN reveló supuestos pagos de Toviggino al juez Luis "Lobo" Medina y La Nación un supuesto arreglo a Fernando Espinoza en el partido entre Arsenal y Racing de 2021.

La comunicación comenzó el 12 de diciembre de 2020, a las 11.42, con una llamada perdida de “Tovi II” a Beacon, quien no atendió y, un minuto después, derivó en el siguiente mensaje: “Carucha cuando puedas llámame”.

Recién entrado el mediodía, a las 12.18, Beacon responde con un audio. A las 13.49, la ex mano derecha de Toviggino retoma la conversación: “Cara.... Ya lo solucione eh. Solo pásame las coordenadas”.

“Será tipo 19 Hs Hmno las coordenadas”, responde tres minutos más tarde, quien sería Toviggino. A las 13.54, Beacon le dice: “Yo voy al partido de Boca con Arsenal. Cuando salga se la llevo dónde me diga ”. Nueve minutos más tarde, “Tovi II” le escribe: “Si tranquilo, ponemos tipo nueve y media”.

Recién a las 19.11, de ese mismo día, ambos retoman la comunicación. “Carucha yo en media hora apago. Vos en media hora o cuarenta y cinco minutos, hacele un mensaje a Sosa y llévale la Plata ”, indicó “Tovi II” a Beacon, quien le respondió inmediatamente: “Dale hmno. Pásame el contacto nomas, y yo después me ocupo”.

Un minuto más tarde, “Tovi II” le manda el contacto del árbitro Jorge Nelson “Chino” Sosa y, en otro mensaje, le da instrucciones a Beacon: “Si tienes 300 mejor...yo te repongo en un par de horas”.

A las 19.15, Beacon le responde: “Eh ... Estoy en la cancha de Boca con 1500 dls cara... Pensaba escribirle para verlo después, pero déjame ver con el, porque si se va mañana se lo soluciono”. Su interlocutor le recomienda que le pregunte primero a qué hora se va. “Listo cara.... Yo lo manejo, despreocupate y paga tranquilo”, escribió Beacon.

Casi tres horas después, a las 22.16, Beacon le envió a “Tovi II”: “Deje el total en lo del chino”. Y agregó en el siguiente mensaje: “Viajo. Cualquier cosa háblame porque va a estar Bruno en la trinchera”.

“Bruno” sería Carlos Bruno Seguel, una de las personas que trabajaba en la oficina de Beacon, en Lavalle 1718, piso 4, departamento C, como reveló Clarín en exclusiva. El nombre de Seguel fue utilizado para registrar varios de los autos de lujo que se encontraron la mansión de Pilar. También apareció detrás de Malte SRL, la sociedad con la que compraron ese terreno y que tiene su sede en esta dirección.

El intercambio de mensajes siguió a las 22.16, cuando “Tovi II” preguntó: “Le dejaste los 2.000??? Que grande Hmno”, en referencia a US$ 2.000. Beacon le respondió: “Jajaja 1.500 y sobre la hs rescate 75mil para completar”.

El 12 de diciembre de 2020, el dólar oficial en el país cerró a $87,5. Por su parte, el denominado dólar informal o dólar blue se vendió a $148,00 por unidad. Entonces, los $75.000, que le entregó Beacon a Sosa, equivalían -al tipo de cambio del dólar blue del día- a unos US$ 507.

De esta manera, la ex mano derecha de Toviggino le entregó al árbitro Sosa un poco más de los US$ 2.000, que fue lo que le ordenó inicialmente.

“Quedó satisfecho” , escribió Beacon, a las 22.32. Unos minutos más tarde, quien le impartió la orden de pagarle a Sosa, le respondió: “Que Grande Hmno”. Así, finalizaron los mensajes entre ambos sobre el tema y ese día.

El 12 de diciembre de 2020, Jorge Nelson “Chino” Sosa fue el árbitro del encuentro entre el Club Atlético Barracas Central , el equipo del presidente de la AFA, y el Club Atlético Belgrano, de la provincia de Córdoba, en el marco de la tercera fecha de la Zona Reválida A, del Torneo de Transición de la Primera Nacional. El partido terminó en escándalo.

En el primer tiempo, el equipo dirigido por Ricardo Daniel Caruso Lombardi jugó mejor y fue mejor que su rival, según las crónicas de la época. El Pirata atacó la portería del local con cabezazos de Pablo Vegetti y Marcelo Estigarribia; un disparo de Leonardo Sequeira, que impactó en el travesaño; un remate de Nahuel Luján, que controló Mariano Monllor y otro tiro de Vegetti, que rozó en el palo.

Ya entrado el segundo período, el partido marchaba a un empate a cero, hasta que a los 23 minutos, Sosa expulsó a Joaquín Novillo, del Pirata, por una plancha a un rival, que le valió la segunda amarilla y, por consiguiente, la tarjeta roja. Discutible, pero no para el árbitro.

Caruso Lombardi no estuvo de acuerdo con la expulsión y protestó a los gritos. A la discusión se sumaron los jugadores, quienes le reclamaron al árbitro asistente. En el tumulto, Sosa le sacó la tarjeta roja a Franco Negri, por un supuesto insulto al árbitro asistente.

En un minuto, el Club Atlético Belgrano se quedó con dos jugadores menos y le quedaba medio tiempo por delante. Aun así, y a pesar de un buen remate de Juan Capurro, del equipo de Tapia, el partido continuaba a un empate a cero.

Nuevamente, todo cambió en un instante. En el quinto minuto de descuento, Sosa expulsó a Caruso Lombardi , por continuar con las protestas, tras las expulsiones de Novillo y Negri.

Mientras el director técnico del Pirata se retiraba, el local atacaba. Un centro de Colito, que fue empujado adentro de la portería visitante, por Nicolás Trecco, quien rompió el marcador a favor del equipo de Tapia.

El gol desató otra polémica, porque Trecco partió de una posición muy discutida, aunque la posición adelantada fue muy difícil de resolver sin VAR. Para Caruso Lombardi, el jugador de Barracas Central partió en posición adelantada.

El triunfo ubicó al equipo de tapia al frente con 7 puntos, junto al Club Atlético San Martín, de San Juan. El pirata quedó con 4.

Club Atlético San Martín, de San Juan, finalizó primero en el grupo, seguido de Barracas Central. Ambos clasificaron al Reducido por el segundo ascenso. Sin embargo, fueron eliminados en instancias posteriores. El equipo de Tapia lograría su histórico ascenso a la Primera División un año después, en la temporada 2021.

Finalizado el encuentro, el entrenador del Pirata expresó su enfado: “ Nosotros somos víctima de esta gente, somos rehenes del fútbol argentino. Esto es una risa. El árbitro dejó seguir el juego cuando me había expulsado, vi en la cancha el gol en offside, no se puede creer”.

Pero no se quedó allí y fue más allá: “Si quieren ascender, que lo asciendan. ¡Pero no nos hagan viajar! Las cosas que cobraron hoy... No tienen cara”. Y algo de razón tuvo.

En diálogo con Clarín , Caruso Lombardi revivió aquel encuentro. “Sabíamos que nos iban a perjudicar. Yo los preparé a los jugadores toda la semana para eso”.

“Después del partido nos encerraron con candado en el vestuario. Sin luz, ni agua. No nos dejaban salir”. Y agregó: “En el informe, Sosa mintió para que me suspendan por más fechas. Ya me venían suspendiendo, de manera preventiva, sistemáticamente. A partir de ese partido no dirigí más”.

Sin embargo, Caruso Lombardi no fue el único que se refirió a lo que sucedió en el terreno de juego. El entonces delantero del Pirata, Pablo Vegetti, publicó una carta en su cuenta de la red social Instagram, que se viralizó rápidamente.

“Hoy en el vestuario no teníamos consuelo, sabíamos que lo que nos pasó iba a pasar pero no queríamos creerlo, lamentablemente pasó”, fue una de los pasajes más fuertes de su publicación. Vegetti cerró su descargo parafraseando a Diego Armando Maradona: “Diego, la pelota hoy se manchó”.

“Siempre pasan a buscar un extra por la oficina de Pablito (Toviggino). Entre miércoles y jueves, de la semana que se juegan los partidos”, aseguró una fuente de la AFA, en referencia a los árbitros. Y agregó: “Esto sucede hasta hoy en día”.

“Es un premio y un extra, porque si perjudican a uno de los equipos de ellos (por Tapia y Toviggino), los dejan parados y no cobran ni el sueldo”, complementó otra fuente, que conoce de cerca cómo funciona el arbitraje en la AFA.

Ambos entrevistados confirmaron que hay una orden para no perjudicar a determinados equipos. “No te das cuenta de que no llaman al VAR y no cobran penales en contra de Barracas Central. Son capaces de retorcerte el reglamento, para que la interpretación favorezca al equipo que tienen que beneficiar”.

“Un árbitro, si dirige todo el mes, gana entre $3,5 y $4,5 millones de pesos . A la mayoría no les cierra el blanco. Hay uno que cambia la camioneta todos los años, por ejemplo. Otro tiene más de dos propiedades. Y podría seguir. ¿Cómo hacen?”, sostuvo un exárbitro.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendría en la mira a, por lo menos, seis árbitros, quienes están siendo investigados porque habrían detectado incompatibilidades patrimoniales.

Fuente: Clarín