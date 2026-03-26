Allanaron a un empresario cercano a Rodrigo De Paul por maniobras con el cepo cambiario

Alejandro “El Turco” Calian , un empresario cercano al futbolista de la selección Rodrigo De Paul fue allanado el viernes pasado en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en la compra y venta de dólares durante el cepo cambiario, maniobras conocidas como "rulo" y que generaron millonarias ganancias.

Calian participó del singular viaje de promoción que De Paul y Lionel Messi hicieron a la India el año pasado, pero ahora está bajo la lupa judicial en el expediente que investiga a exfuncionarios del Banco Central y financistas como Elías Piccirillo -exmarido de la vedette Jesica Cirio- o Francisco Hauque.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que "el amigo de De Paul", como lo conocen en su barrio, fue allanado por orden del juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Franco Picardi.

Entre los financistas que investiga la justicia también están Martín Migueles y Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas investigado por sus maniobras con la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. En una serie de audios grabados por Piccirillo, una funcionaria del Banco Central llamada Romina García decía que había “gente de arriba entongada” con el supuesto negocio de conseguir dólares a precio oficial y venderlos al mucho más caro paralelo.

Picardi investiga a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del Central, que debían controlar a las casas de cambio durante el gobierno de Alberto Fernández. Los domicilios de todos ellos fueron allanados el 30 de diciembre, y les secuestraron teléfonos y computadoras.

Según consignó el diario La Nación , la relación entre Calian y Piccirillo terminó muy mal. “Se encargaban de inyectar blanco en las empresas que luego se utilizaban en la maniobra del rulo”, explicó a ese medio una fuente que conoce la maniobra.

Calian tiene antecedentes penales: fue condenado por contrabando de motos de alta gama en 2020, por ingresar al país de manera ilegal 51 motos. Por ese causa, Calian estuvo detenido varios meses. Su pena fue de prisión en suspenso.

En los allanamientos del viernes, la justicia buscó documentación sobre varias empresas, como Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus, y Goat SA , entre otras.

detrás de Arg Exchange hubo varias personas. Piccirillo pasó a controlarla casi totalmente en 2022, excepto un 10% que le pertenecía a Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Como presidente ya estaba Migueles. La sociedad se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar.

Fenus, muy conocida en la zona sur del Gran Buenos Aires, pertenecía a Ariel Vallejo, y pasó de operar por 425 millones de pesos en el segundo semestre de 2022 a 8400 millones en el primer semestre de 2023.

Fuente: Clarín