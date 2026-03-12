El saldo de los gobernadores en Nueva York: consenso de cara a los inversores, agradecimientos a Caputo y reclamos subterráneos

Los gobernadores que acompañaron a Javier Milei en Nueva York cerraron su participación en la Argentina Week con elogios públicos Gobierno por el RIGI, la macroeconomía y por su intento por mostrar previsibilidad y consenso frente a inversores. En privado, algunos de los mandatarios provinciales dejaron trascender sus diferencias. En sintonía con el ministro de Economía, pidieron acelerar el ritmo de inversiones .

“Hemos participado en muchos eventos de este tipo. Pero no ha habido nada más robusto que esta Argentina week . Por la presencia del Presidente y de inversores”, consignó Alfredo Cornejo en uno de los paneles que IDEA organizó en el Consulado y donde hablaron diez gobernadores.

El mandatario mendocino - aliado electoral de LLA - había criticado el ataque de Javier Milei contra los empresarios argentinos, elogió la dirección del programa económico . “ Sin la certidumbre que da un gobierno que se puso firme en la orientación económica difícilmente hubiéramos podido exportar tanto ”, señaló.

El gobernador radical compartió el panel sobre Energía y oil&gas . Sentado al lado de Cornejo, Rolando Figueroa, de Neuquén habló de construir un horizonte de 35 años y consignó que es fundamental tener una macroeconomía estable. Alberto Weretilneck , de Río Negro, calificó el momento como “ histórico ” y pronosticó que a principios de 2027, los barcos de licuefacción ya estarán trabajando para exportar el gas de Vaca Muerta. “ El acuerdo social significa que la comunidad acompañe y para que acompañe la gente necesita sentir que esos tubos no se llevan cosas sino que generan posibilidades de desarrollo”, dijo.

Ignacio Torres , de Chubut, enfatizó la importancia en consensos que den certezas a los capitales. “ A nadie le van a cambiar las reglas. Vamos a salir de la Argentina pendular. Es lo que más me emociona de este momento, que es único” , dijo y arrancó aplausos de los empresarios presentes.

El catamarqueño Raúl Jalil habló un rato antes en la mesa de minerales raros. “ Lo más importante fue el apoyo político de gobernadores de distintos partidos políticos para mostrar las oportunidades que tiene la Argentina” , dijo. Pidió que el régimen de promoción de grandes inversiones (RIGI) sea permanente, un planteo similar realizó jujeño Carlos Sadir .

El santacruceño Claudio Vidal pidió inversión en capacitación coordinada entre el sector público y privado y se llevó para su provincia dos proyectos de inversiones en materia de minería. Marcelo Orrego , de San Juan, consignó que el Gobierno cumplió un rol estratégico para acelerar inversiones en energía y minería.

“ Sin orden en la macroeconomía es como aplaudir con una sola mano ”, ironizó el gobernador, uno de los que enfatizó la necesidad de sancionar la ley de glaciares.

Luis Caputo recibió elogios de casi todos los mandatarios provinciales, que ya habían destacado que el ministro de Economía había tenido un rol protagónico para instalar clima de inversiones durante la reunión de los gobernadores con empresarios en el Consejo de las Américas . “ El rumbo es éste, pero la velocidad importa. En el medio hay gente que la está pasando mal, porque venimos de un nivel de pobreza muy alto . La velocidad importa y ahí estamos involucrados todos: Gobierno, provincias y empresarios ”, sostuvo.

En la delegación oficial adelantaban que la Argentina Week -inspirada en un evento similar que organiza Brasil en esta ciudad desde hace 14 años- podría trasladarse a otro país en el decisivo 2027 .

Protocolar , Gustavo Sáenz, de Salta solo dejó ver uno de los reclamos que carga y señaló la necesidad de inversión en infraestructura para avanzar con el canal bioceánico , mejorar las rutas y los ferrocarriles de carga, claves para sacar las exportaciones, un tiro por elevación al Gobierno.

El único ausente en el consulado fue Martín Llaryora , que en rigor se acopló a la gira, pero no había sido invitado por la Cancillería, sino por Amcham. El gobernador cordobés -que rechaza la política industrial del Gobierno y las críticas del Presidente a los empresarios nacionales- se fue a Washington para confirmar un crédito del Banco Mundial por US$ 250 millones.

Entre algunos de los mandatarios provinciales que estuvieron en Nueva York crece la preocupación por la caída de la recaudación y porque insisten en que el Gobierno no cumple con los compromisos asumidos previamente. Son mayoría los que tienen urgencias indisimulables, como el jujeño Sadir, que tuvo que atender el reclamo de la policía desde Nueva York.

Algunos lamentaron que el Presidente no los convocara para una reunión o para destacarlos frente a los inversores. “ Imaginate lo que hubiera sido una foto con él frente a los inversores y que dijera: ´No importa quién gobierne, estas cosas no van a cambiar´. Pero no la ven ”, dijo a Clarín -con un dejo de ironía y resignación- uno de los gobernadores presentes. En cambio, señalaban, que ni siquiera tenían sillas aseguradas para ver la exposición de Milei en el JP Morgan, el martes.

Los mandatarios provinciales solo fueron convocados por Manuel Adorni el miércoles, en el clímax de la polémica que envuelve al jefe de Gabinete por el viaje de su esposa a esta ciudad. Los más enojados dicen que el Gobierno los necesita más que ellos al Gobierno y decidieron esperar a su regreso para volver al barro y a las críticas públicas.

