Adorni habló de la frase que usó para justificar el viaje con su esposa a Nueva York: “La palabra no debió ser deslomarse”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aludió otra vez a la polémica desatada por el viaje a Estados Unidos junto con su esposa como parte de la comitiva presidencial y se restractó de la particular frase que utilizó para excusarse . "La palabra no debió ser deslomarse" , dijo el exvocero, que calificó ese tropiezo como un "error" en "un vivo" de televisión.

"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo , sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores", escribió en referencia a sus propios dichos.

Las declaraciones originales fueron el martes a la tarde, cuando reconoció que su esposa había viajado con él en el avión presidencial. Allí, intentó justificar la inclusión de su pareja: dijo que el suyo es un "trabajo sacrificado" y que por eso necesitaba estar acompañado.

“Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir porque tenía una actividad, pero no le sacamos un peso al Estado”, fue la frase completa que utilizó en esa entrevista con la señal A24 .

En su nuevo descargo de este jueves, Adorni sostuvo que "detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención" de contar todo lo que, según afirmó, el Gobierno "está haciendo desde hace más de dos años para cambiar un país que nos dejaron en ruinas".

