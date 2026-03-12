Cayó uno de los acusados por el crimen de Milagros Bastos, la joven que encontraron muerta en un placard

Después de ocho meses de búsqueda, la Policía capturó en Salta a Jorge Javier Grasso , el hermano del expolicía -Horacio Grasso- acusado de haber asesinado a Milagros Basto , de 22 años, y luego ocultado su cuerpo.

El sospechoso era buscado desde julio del año pasado, cuando el cadáver de la joven fue encontrado dentro del placard de un departamento ubicado en la calle Buenos Aires al 300, en la ciudad de Córdoba.

Leé también: Un cuerpo en el placard: el crimen de Milagros expuso el drama de las prisiones domiciliarias sin controles

La Fiscalía de Distrito 1 Turno 6, a cargo de José Bringas, ordenó la captura internacional del sospechoso , luego de establecer que habría ayudado a su hermano a esconder el cuerpo de Milagros después del crimen .

Por este motivo, se inició una investigación liderada por el Departamento de Homicidios de la Policía de Córdoba. Durante meses, se realizaron tareas de seguimiento para dar con el paradero de Grasso. En este análisis, las fuerzas de seguridad descubrieron que el hombre estuvo en Buenos Aires, Perú y Bolivia , lo cual derivó en un trabajo en conjunto con esos países y la Interpol.

Finalmente, agentes de Gendarmería Nacional localizaron a Jorge Javier Grasso en la localidad salteña de Senda Hachada , mientras realizaban tareas de patrullajes y controles.

Según informó El Doce , el hombre presentó una actitud sospechosa y, al verificar su identidad, los gendarmes comprobaron que tenía un pedido de captura internacional vigente. Fue así cómo quedó a disposición de la Justicia.

El cuerpo de Milagros Basto fue encontrado el 5 de julio del año pasado, cuando un grupo de albañiles ingresó al departamento de Horacio Grasso , un expolicía condenado a 27 años de prisión por el crimen de un nene, que había vuelto a la cárcel poco antes por haber violado en reiteradas ocasiones las pautas del arresto domiciliario.

El cadáver de la chica de 22 años estaba dentro de un placard, envuelto en sábanas y cables.

El 14 de agosto, la Justicia confirmó que los restos correspondían a Milagros, quien estaba desaparecida desde noviembre de 2024. Su familia, que lidiaba con su situación de vulnerabilidad y adicciones, había pedido reiteradamente ayuda a las autoridades.

Leé también: Video: grabaron al hermano del sospechoso de esconder un cuerpo en un placard espiando por las cerraduras

A fines de febrero de este año, la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago, lo imputó por abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefacientes, tras la denuncia de una pariente de Grasso que aseguró haber sido atacada por él entre marzo y agosto de 2021.

El presunto abuso que ahora investiga la Justicia de Córdoba habría ocurrido en el departamento 3° B de la calle Buenos Aires al 300, en pleno centro de la ciudad, el mismo lugar donde en 2025 fueron encontrados los restos de Milagros en un placard .

En el caso de ser condenado, Grasso podría sumar de 8 a 20 años de prisión.

Fuente: TN