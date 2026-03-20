El relato de uno de los policías que encontró a la nena de 2 años que estuvo desaparecida en Córdoba

Tras horas de intensa búsqueda, un grupo de cinco policías encontró a E. P. L. , la nena de 2 años que había desaparecido en Cosquín, Córdoba. El comisario Lucas Brizuela, jefe del Comando de Acción Preventiva (CAP) de La Falda y parte del operativo, contó cómo fue el momento del hallazgo.

“Vi el mapa del rastrillaje y pedí autorización para salir con cuatro motos a recorrer un sector” , explicó en diálogo con TN . Con él participaron el sargento ayudante Germán Luján, el sargento Claudio Siani, el sargento Franco Cabrera y el agente Lucas Badra, integrantes del Escuadrón Motorizado Enduro de Punilla Norte.

Según relató, los cinco efectivos ingresaron a una zona de vegetación cerrada y, en un momento, tomaron una decisión que resultó determinante: separarse para cubrir más terreno. Fue entonces cuando se produjo el hallazgo.

“Nos dividimos y en ese momento el sargento Cabrera la encuentra en un camino. Avisó de inmediato: ‘Jefe, la encontré, la encontré’ ”, recordó Brizuela. Y agregó: “Ella salió de la maleza de repente al camino cuando escuchó el ruido de las motos. Se quedó quietita, paralizada, pero no lloró ”.

Tras el aviso, el resto del equipo llegó rápidamente al lugar. “Me acerqué, confirmé que fuera ella y dimos aviso a los superiores. Enseguida le brindamos primeros auxilios: agua y un turrón que teníamos en ese momento ”, detalló.

El comisario también describió el estado en el que estaba la nena: “Tenía la misma ropa que había indicado la madre. Estaba asustada y con sangre en la cara, al parecer producto de un raspón con una espina. No era un golpe. Se la veía bien, sana”.

El lugar donde fue encontrada abrió ahora nuevos interrogantes para la investigación. “Estamos hablando de unos 400 o 500 metros del punto donde desapareció. Hay que entender cómo llegó hasta ahí ”, señaló.

El operativo se desplegó desde el primer momento. “Estuve presente desde el inicio. Esta mañana también estaban el ministro de Seguridad y el jefe de Policía”, agregó.

El final, por fortuna, trajo alivio. “Cuando llegó la mamá fue uno de los momentos más felices” , señaló Brizuela.

Según precisó la fiscal de Instrucción N° 2 de Cosquín, Silvana Pen, a cargo del caso, la nena presenta un cuadro de estrés y pequeños raspones, pero los exámenes médicos preliminares confirmaron que se encuentra en buen estado general.

En paralelo, la Justicia mantiene bajo secreto de sumario diversas líneas de investigación.

Fuente: TN