El país que iba a hacer una autopista y terminó desenterrando una ciudad de hace 2000 años con oro y joyas

Lo que parecía ser el inicio de una obra en República Checa , terminó en un impactante hallazgo que brinda información sobre las culturas que había en el planeta hace varios años . Durante las exploraciones previas al inicio de la construcción de la autovía D35 , un grupo de arqueólogos encontró una ciudad celta de más de 2000 años de antigüedad , llena de oro , joyas y talleres que estuvieron ocultos bajo tierra.

El hallazgo, liderado por el Museo de Bohemia Oriental junto a la Universidad de Hradec Králové , fue calificado como el más importante de la región.

Lo llamativo fue que no se trató de un pequeño asentamiento, sino de una ciudad comercial de la Edad del Hierro , con una extensión de 25 hectáreas y una riqueza arqueológica sin precedentes.

De acuerdo con los especialistas, los especialistas descubrieron:

El recuento total es de más de 22.000 hallazgos arqueológicos , entre los que se destacan broches, brazaletes, cuentas de vidrio, piezas metálicas de cinturones y una colección de joyas de enorme valor histórico.

Por otro lado, la presencia de ámbar , cerámica de lujo y producción local deja entrever que esta zona era un punto clave dentro de la famosa Ruta del ámbar .

Esta red comercial conectaba el mar Báltico con el Mediterráneo antes de la llegada de los romanos. De esta manera, se refuerza la idea de que los celtas tenían un papel clave en el comercio europeo.

“El yacimiento permite comprender mejor cómo se organizaban estos asentamientos entre los siglos III y I a. C.”, explicó Tomáš Mangel , uno de los arqueólogos.

Según informaron, los objetos hallados en la expedición pertenecen a cultura de La Tène , asociada a los celtas de la Edad del Hierro, reconocida por su metalurgia avanzada y su estilo artístico característico.

Fuente: TN