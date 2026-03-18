El oficialismo abrió el recinto y convirtió al Senado en un festival de críticas del kirchnerismo contra Milei por el caso $LIBRA

A contramano de lo que indica la lógica política, el oficialismo abrió el recinto del Senado este miércoles y convirtió a la Cámara alta en una caja de resonancia para que el kirchnerismo desplegara un arsenal de críticas a la administración de Javier Milei por las nuevas revelaciones en el caso $LIBRA y por el affaire del viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en avión privado a Uruguay.

Con el campo despejado para atacar el Gobierno, el inicio de la sesión se convirtió en una pasarela para que los senadores kirchneristas desfilaran desplegando sus críticas contra el Gobierno, en un repertorio que también incluyó quejas por el incumplimiento del financiamiento a las universidades y al sistema de atención a personas con discapacidad, leyes sancionadas y ratificadas el año pasado por el Congreso.

“La cripto estafa no es un hecho aislado, no es una anomalía, no es un error. La cripto estafa del Presidente Milei y su hermana es un modus operandi, estamos en presencia de un estafador serial ”, denunció Martín Soria (Justicialista-Río Negro).

En una cuestión de privilegio contra el jefe del Estado, el legislador patagónico rechazó las explicaciones de Milei sobre su participación en el lanzamiento del memecoin $LIBRA. “No se le puede mentir tanto y tomarle el pelo a todos los argentinos”, sentenció.

“El Presidente es un estafador”, se sumó desde su banca Juliana Di Tullio (Buenios Aires), remarcando silaba por silaba la palara estafador.

La legisladora kirchnerista fue más allá y dijo que Milei “hizo esta estafa para ganar guita”. “Cobró cinco millones de dólares. Las pruebas las tiene el fiscal (Eduardo) Taiano”.

En ese sentido, Di Tullio acusó a Taiano de connivencia con el poder , citando datos publicados en medios de comunicación lo acusó de tener vínculos políticos con el Pro. “Hace cinco meses está sentado arriba de las pruebas”, denunció .

La réplica del oficialismo estuvo a cargo de Patricia Bullrich (Capital), quien defendió la inocencia de Milei y de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y contraatacó recordándole al peronismo que Cristina Kirchner purga condena por corrupción.

“El Presidente es absolutamente inocente, dejen actuar a la Justicia”, afirmó Bullrich , quien acusó al kirchnerismo de “inventar una situación al hablar del Presidente y de Karina por una causa que fue cerrada por falta de delito en los Estados Unidos”.

A continuación, la exministra pasó al ataque y le recordó a sus rivales políticos que “la expresidenta está presa con una condena por seis años y con inhabilitación perpetua para ser funcionaria pública”.

“Terminemos con la hipocresía”, continuó Bullrich, quien fue más allá y le enrostró al peronismo que “la fórmula presidencial (en alusión también a Amado Boudou) que han llevado al Gobierno está condenada por corrupción; entonces de qué moral hablan”, remató.

Antes, el chubutense Carlos Linares había apuntado sus cañones contra Adorni, al que le planteó una disyuntiva política. “Hay dos opciones: o el ministro viene a dar explicaciones o tiene que renunciar”, exclamó el senador kirchnerista, quien sostuvo que el jefe de Gabinete hizo un viaje a Punta del Este “en un avión privado que todavía no sabemos quién pagó”.

En este tema, Bullrich replicó a las críticas recordando que el jefe de Gabinete pidió disculpas por haber subido a su esposa, Bettina Angeletti, el avión presidencial en la gira a Estado Unidos, aunque no entró en detalles en cuanto al vuelo de vacaciones en avión privado.

“No tenía que haber llevado a su mujer, ya lo dijo, eso está reconocido por él mismo”, dijo sobre Adorni. No conforme con esto, Bullrich le quito autoridad a los peronistas para criticar el uso de aviones oficiales. “No puede hablar el partido que llevó cincuenta veces el avión con diarios a El Calafate con la plata de todos los argentinos”, recordó la senadora. “Terminen con la hipocresía, si no lo hubieran hecho tandrian derecho a hablar”, remató.

La sesión había sido acordada la semana pasada, cuando todavía no habían estallado ninguno de los dos escándalos que mantienen en jaque y a la defensiva al Gobierno. En aquel momento, Bullrich era reunir a la Cámara alta para darle ingreso formal a los ascensos militares y, también, al pliego que nomina a Carlos Mahiques , padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , para continuar por otros cinco años en la Cámara de Casación una vez que cumpla los 75 años.

Este trámite, una formalidad reglamentaria que pasó casi desapercibida , se cumplió en el inicio de la sesión. Después, y durante más de dos horas el oficialismo debió soportar de manera estoica las diatribas del kirchnerismo en contra del Gobierno libertario.

En la lista de temas que tomaron estado parlamentario, quedando habilitados para su discusión en la Comisión de Acuerdos, también estuvo el pliego que nomina a la exsenadora neuquina Lucila Crexell como embajadora ante el gobierno de Canadá, tema que también mereció críticas del kirchnerismo durante la sesión.

El temario de la sesión es de bajísima intensidad: dos acuerdos, con Francia y con Austria, para evitar la doble imposición tributaria y un tratado internacional de lucha contra la pesca ilegal. Los tres proyectos de ley fueron dictaminados la semana pasada por la Comisión de Relaciones Exteriores.

Fuente: La Nación