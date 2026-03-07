El nuevo ministro de Justicia manda pliegos de jueces de tribunales inferiores al Senado y esta semana lo recibe la Corte

NACIONALES

En los tribunales se vio con buenos ojos que el flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques haya dicho que “completar la Corte Suprema hoy no es una prioridad” y que haya prometido mandar primero al Senado las listas de conjueces para todo el país, mientras se resuelven las ternas para el 37 por ciento de los juzgados vacantes.

Los conjueces son funcionarios judiciales o abogados de la matrícula que reemplazan jueces y sus fallos son completamente legales. Durante el gobierno de Mauricio Macri para evitar los abusos de Cristina Kirchner se reglamentó esa potestad y los conjueces tienen que pasar el mismo filtro que los candidatos a jueces: Consejo de la Magistratura, Presidente y Senado.

Su nombramiento será un paliativo mientras se cumple el largo trámite para nombrar jueces titulares, empezando, precisó Mahiques, por los tribunales inferiores a la Corte.

Por eso los ojos del mundo de la Justicia están ahora esperando que Mahiques “ponga la máquina de las candidaturas de jueces en marcha”, es decir mande los nombres de las ternas al Registro Nacional de Reincidencia.

Sucede que muchas ternas han sido enviadas hace casi 3 años y todo ministro tiene la obligación de comprobar que los candidatos no tienen condenas, antes de que el presidente Javier Milei elija a uno y mande su pliego al Senado. Todo luego de más de dos años de no mandar ningún candidato a juez a la cámara alta.

La posición del ministro coincide con la estrategia en el Senado de Patricia Bullrich, presidente del bloque de La Libertad Avanza. Bullrich no quiere arriesgarse a tener que negociar con el kirchnerismo un candidato a la Corte o a la Procuración General de la Nación.

“Esperamos tener más senadores después de las elecciones de 2027 y así tener candidatos propios”, dijo a Clarín una fuente cercana a Bullrich. La ex ministra de Seguridad, en contacto con el representante de LLA en la comisión de Acuerdos Maximiliano Abdala, espera que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, vuelva la semana próxima de EE.UU. para avanzar en ese sentido.

Se trata de una estrategia totalmente distinta a la que llevó el año pasado el asesor presidencial Santiago Caputo quien intentó sin éxito que el Senado nombrara en la Corte al juez Ariel Lijo y al constitucionalista Manuel García-Mansilla, sin enviar el pliego de ningún juez inferior.

El oficialismo cuenta con 47 senadores predispuestos a apoyar sus candidatos a jueces (La Libertad Avanza + PRO + UCR + provinciales), quedando a solo 1 voto de los dos tercios, aunque obviamente habrá un margen de negociación. Los jueces de otros niveles se nombran con mayoría simple.

Luego de que La Libertad Avanza perdiera en septiembre pasado las elecciones en las provincias de Buenos Aires, algunos gobernadores pidieron el “derecho” a nombrar un juez en la Corte por cada provincia. Fue una locura. Abrir la negociación ahora podría llevar a tener que escuchar este tipo de propuesta.

-La Corte Suprema tiene 2 vacantes sobre 5 miembros

-La Procuración General de la Nación hace 9 años que es ocupada por Eduardo Casal en forma provisoria.

-La Cámara Federal de Casación Penal tiene 5 vocalías vacantes sobre 12.

-La Cámara Federal de Apelaciones tendrá 2 vacantes cuanto terminen los concursos para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Mahiques -le candidato a la secretaria general Karina Milei- mandó otros mensajes a la Justicia . “Hay que cubrir el 37% de las vacantes que existen en el Poder Judicial. Un paso previo antes de estudiar cada una de las ternas y actualizarlas. Las ternas son un mérito. El proceso de nombramiento de un magistrado es un proceso muy complejo donde intervienen los tres poderes del Estado”, dijo Mahiques en un raid de entrevistas que dio tras asumir el jueves pasado.

Con precisión, en el Consejo de la Magistratura –el organismo que propone, sanciona y destituye jueces- hay 78 cursos en trámite y 175 vacantes en trámite. Mientras que el presidente Javier Milei retiene 203 ternas heredadas de su antecesor Alberto Fernández. Y en el Senado no hay ningún pliego.

Debate clave en el Consejo de la Magistratura

Pero no habrá un camino de rosas para los nombramientos, sino de turbulencias. Por ejemplo, en la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura el miércoles, se debatirán 14 proyectos de consejeros para cambiar el reglamento de concursos. Y los K quieren mantener el actual para promover a la jueza María Gabriel López Iñiguez a la estratégica Cámara de Casación.

Por otro lado, el ministro tocó un tema políticamente sensible: los dos vacantes que existen actualmente en la Corte. El máximo tribunal ha demostrado el año pasado que puede funcionar con sus tres ministros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En ese sentido, Mahiques resaltó que actualmente la Corte “está dando respuestas a la sociedad y a la justicia ”, pero la ley dice que deben ser 5 miembros. Mahiques ya pidió una entrevista de presentación formal con la Corte. Se la darán el miércoles o el jueves , estimó una fuente a Clarín.

A los oídos de los ministros sonó bien que Mahiques haya contado las prioridades de su estrategia: “Completar la Corte hoy no es una prioridad. La prioridad es completar los juzgados inferiores . Hay provincias que tienen cámaras federales con la mitad de los miembros. Hay provincias que tienen jueces electorales vacantes”.

Y añadió: “Para tener una implementación del nuevo sistema acusatorio, tenemos que tener jueces y fiscales capacitados. Tenemos que tener tecnología. Hace falta dinero, estructura. En Comodoro Py de 12 hay 4 fiscalías vacantes ”. Su antecesor Mariano Cúneo Libarona extendió la aplicación del nuevo Código Procesal Penal -que da la dirección a las investigaciones a los fiscales- a 17 provincias. Quedan 7, entre ellas los tribunales de Comodoro Py de la CABA, donde se juzgan los casos de corrupción.

"No vengo a tapar ninguna investigación" sobre la AFA

En cuanto a las versiones según las cuales, tras echar al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Daniel Vítolo, se iba a frenar los reclamos de transparencia sobre los balances de la AFA, Mahiques contestó: “No vengo a tapar ninguna investigación”, aunque dijo conocer a sus dirigentes por su ex rol de fiscal general porteño.

Una es la del juez Diego Amarante por la retención ilegal de aportes jubilatorios de los empleados de la AFA. El miércoles y jueces declararán el presidente de la entidad madre del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapa y su Tesorero, Pablo Toviggino. Y si dentro de 10 días hábiles son procesados en este caso mientras se ventilan causas por lavado quizás el gobierno de Donald Trump les quite las visas para ingresar a EE.UU., a pesar de que en 90 días empieza el Mundial.

En los tribunales de Comodoro Py conmovió ver a Mahiques emocionado en programas de TV, al recordar públicamente a su hija Guadalupe, fallecida hace 13 años al mes y medio de nacer. Describió esa situación como "el peor momento" de su vida, que "me marcó a fuego" y afirmó que lo "guía y cuida" en su labor cotidiana.

