El juicio por el crimen del joven asesinado tras una discusión por arrojar hielo entra hoy en su etapa final

El proceso judicial por la muerte de Martín Mora Negretti se acerca a su etapa final. Hoy las partes harán sus respectivas presentaciones ante el Tribunal Oral Nº 2, que luego deberá decidir si Julio César Bibbó es responsable del crimen ocurrido en Mar del Plata. La víctima recibió seis puñaladas que fueron letales tras discutir por unas bolsas de hielo.

La audiencia de alegatos comenzará a las 9.30 con la exposición de requerimientos a cargo del fiscal Leandro Arévalo , seguido por la querella y la defensa oficial a cargo de Carla Ostachi , de acuerdo a lo indicado por La Capital de Mar del Plata . La tercera jornada del juicio concluyó este jueves con la presentación de los últimos peritajes y pruebas recolectadas por la Policía Científica, tras lo cual los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder dispusieron un cuarto intermedio.

En esta instancia, Bibbó es el único acusado, mientras que quien era su pareja al momento del hecho, Marilyn Brisa Vera González , será juzgada bajo la modalidad de juicio por jurados el mes próximo. Durante el juicio, declararon cuatro testigos presenciales, entre ellos Valle, el amigo herido de la víctima, y dos mujeres que presenciaron el ataque. Los tres lo señalaron como el autor.

Se trata de un joven con antecedentes por robo, hurto y amenazas. La pareja de agresores enfrenta cargos por “homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y con la participación de menores de edad” , además de tentativa de homicidio en perjuicio del amigo de la víctima.

En el grupo de agresores también había dos adolescentes de 13 y 14 años , quienes estuvieron detenidos algunas semanas pero recuperaron la libertad por ser inimputables. El tío de los adolescentes, ahora principal acusado por este hecho, contaba con antencedentes penales, puesto que entró a la cárcel de Batán el 11 de marzo de 2021 . Allí, permaneció hasta el 10 de enero del año siguiente , cuando el Juzgado de Garantías N°6 de Mar del Plata le otorgó la libertad por haber cumplido la pena.

En la primera audiencia, Luis Mora , padre del joven asesinado, pidió “la máxima condena” para los responsables y relató el dolor de revivir los hechos durante el proceso. “Fue muy doloroso revivir toda esa situación”, declaró a la prensa y señaló: “Pido una condena ejemplar para los dos delincuentes estos, que no salgan más y se pudran ahí adentro”.

El hombre también recordó cuánto los afectó este hecho y cómo su familia se fue desmoronando. Su esposa enfermó y falleció al año siguiente, lo que lo llevó a mudarse de ciudad. “No sólo perdí a mi hijo sino que luego también murió mi mujer como corolario, que se deprimió, se enfermó de leucemia y se murió un año después. Se dieron el gusto de destruir dos familias, la de Mariela, la novia de Martín, y la mía que quedé solo y me tuve que ir a vivir a Carlos Paz por prescripción médica … Me tuve que ir de la ciudad”, reflexionó Luis ante el tribunal.

El debate oral se inició el lunes, casi cuatro años después del violento episodio en el que la víctima de 30 años, fue apuñalada en la madrugada del 19 de junio de 2022. Mora Negretti vivía en la Ciudad de Buenos Aires pero había regresado a la ciudad balnearia de donde era oriundo, para festejar su cumpleaños. Minutos antes del crimen se encontraba junto a unos amigos en una parada de colectivos en Sarmiento y Rawson .

Pero un intercambio de palabras con un grupo que arrojaba bolsas de hielo de un séptimo piso escaló rápidamente a un enfrentamiento armado: Bibbó, Vera González y otros bajaron a la calle y atacaron a los jóvenes. Mora Negretti recibió seis puñaladas en la espalda mientras que su amigo algunos cortes. La muerte del hombre se produjo en el Hospital Interzonal General de Agudos.

Fuente: Infobae