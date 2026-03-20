Intensifican la búsqueda de “El Loco” Cárdenas: sospechan que escapó de un control y atropelló a policías

“El Loco” Cárdenas había sido condenado en 2024 por asesinar de un disparo a la cabeza a Damián Sena. Sin embargo, durante un traslado para recibir ayuda psicológica en la provincia de Chubut , el hombre se dio a la fuga. Desde hace unos días, la policía despliega un operativo en su búsqueda.

Este jueves por la madrugada, se alertó a la Policía que un hombre evitó el control y posteriormente, atropelló con su Toyota Corolla a los efectivos para huir del lugar. De esa manera, dejó el auto abandonado unos a cuatro kilómetros del lugar, ya en la provincia de Río Negro y creen que podría tratarse de el asesino prófugo Darío Cárdenas.

Los agentes policiales recorrer los terrenos rurales del norte de Arroyo Verde tras la situación. La magnitud del operativo, que incluye la participación de drones, grupos de elite y divisiones caninas , responde a la posibilidad de que el fugitivo sea Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, buscado desde el lunes 16 de marzo por fugarse del consultorio de su psicólogo,

Según informó el subjefe de la Policía de Chubut , Mauricio Zabala, en Jornada Radio : “Este personal comienza una persecución encontrando el vehículo abandonado a 4 kilómetros al norte del puesto, ya dentro de Río Negro, por lo cual se sospecha que quien iría manejando se fugó a pie”.

Zabala también detalló que la combinación de descampados y estancias dificulta la localización, pese a que las condiciones climáticas, con sol y visibilidad óptima, facilitaban las tareas tanto de las unidades de drones como de los equipos caninos.

El despliegue fue coordinado en tiempo real con la Policía de Río Negro , cuyos comisarios y grupos especiales permanecen en la zona junto a sus pares de Chubut. Zabala indicó que la alerta inicial se produjo a las dos de la madrugada, cuando el vehículo aceleró y arremetió contra los efectivos del control sin lograr herir a ninguno.

El automóvil está siendo analizado por el área de Criminalística para realizar hisopados, recolectar rastros de ADN y examinar los objetos internos, entre los que se identificó una mochila en el asiento trasero. Los resultados de estos peritajes podrían aportar elementos clave para determinar la identidad del prófugo y aclarar si había más ocupantes en el vehículo , dato que los agentes no pudieron verificar por el alto nivel de oscuridad, los vidrios polarizados y las luces altas utilizadas durante la huida.

El prontuario de Cárdenas incluye una condena por asesinar de un disparo en la cabeza a Damián Sena el 18 de agosto de 2021 en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew . Según el fallo judicial, fue una discusión relacionada con un presunto robo de droga.

Tras el crimen, Cárdenas permaneció prófugo durante ocho meses, lo que complicó su captura y demostró su experiencia para evitar a la justicia: llegó a instalarse en Mar del Plata , donde alquiló una vivienda, conducía una camioneta y se manejaba con documentos falsos .

La madre de la víctima, Silvia Nievas, recordó en entrevista con Diario Jornada el largo tiempo que el homicida logró mantenerse oculto y que su organización le permitió movilizarse con recursos y protección criminal: “Tiene los medios económicos y el apoyo de la delincuencia como para hacerlo nuevamente”.

Nievas también apuntó su crítica al juez de Chubut, Marcelo Nieto Di Biase, responsable de autorizar el traslado extramuros que facilitó la fuga. Para la familia de la víctima, la decisión judicial careció de contexto de riesgo: “Hoy en día, con toda la tecnología que hay, podía tener atención psicológica de forma virtual dentro de la cárcel. No hay necesidad de que vaya. Más un delincuente tan peligroso, condenado por homicidio”.

Fuente: Infobae