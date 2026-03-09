El juez de Campana pidió todas las causas vinculadas al manejo de los fondos de la AFA en el extranjero

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay , le pidió este lunes a dos juzgados que le envíen las causas en las que investigan el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el extranjero a través de una compañía del empresario Javier Faroni . El mismo magistrado ya investiga la causa por la mansión en Pilar que se le atribuye al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el magistrado le pidió a sus colegas Paula Petazzi , de un juzgado de instrucción de la ciudad de Buenos Aires, y a Luis Armella , del tribunal federal de Lomas de Zamora, que dejen de investigar y le envíen las causas que tienen sobre los fondos de la AFA en el exterior.

Se trata de dos expedientes donde se busca determinar si hubo irregularidades en el manejo de fondos de la AFA en el extranjero a través de un contrato que la entidad firmó con TourProdEnter LLC, empresa de Faroni y su mujer Erica Gillette.

Una de esas causas es por presunto lavado de dinero y está en la justicia de Lomas de Zamora. El juez Armella allanó a Faroni en su casa de Nordelta y se investiga junto a las maniobras de Sur Finanzas, una empresa vinculada al fútbol, también por presunto lavado de dinero.

Por su parte, la jueza Petazzi tramita una denuncia del empresario Guillermo Tofoni para que se investigue una presunta administración fraudulenta en la AFA. Tofoni es dueño de la empresa World Eleven, que tenía un contrato con la AFA para la organización de partidos amistosos de la selección argentina y en diciembre pasado denunció que lTourProdEnter LLC le habría dado un desvío de fondos a empresas fantasmas.

Por otra parte, el juez González Charvay también tiene dos denuncias sobre el manejo de los fondos de la AFA en el exterior, entre ellas un desvío de ese dinero a empresas vinculadas a Toviggino. Una de esas denuncias la presentaron los dirigentes de la Coalición Cívica Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe , los mismos que denunciaron a Toviggino por la mansión en Pilar.

El magistrado de Campana señaló que las causas que tienen sus colegas "se corresponden con los que son objeto de investigación en estos actuados y por los que la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de San Martín asignó la competencia a este Juzgado Federal de Campana". La referencia es a que la Cámara le dijo a Charvay que debe investigar las denuncias por los fondos de la AFA en el exterior.

"A partir de las medidas probatorias ordenadas y sus resultados, ante la verificación de la existencia de otras causas en las que se investigan los mismos sucesos que se ventilan en autos, por estricta aplicación de la prohibición de persecución penal múltiple por el mismo hecho, me encuentro compelido a solicitar a los titulares de los Juzgados mencionados que se inhiban de seguir entendiendo en esos hechos y remitan las actuaciones correspondientes en forma urgente, para su acumulación a las presentes actuaciones" , sostuvo Charvay en su resolución.

Y así le solicitó las causas a Petazzi y a Armella. El planteo generará una discusión. Por un lado, esos magistrado deberán resolver si aceptan o no el pedido. Si no lo hacen deberá resolver un tribunal supuerior.

En el caso de Petazzi, la jueza ya había dicho en diciembre pasado que la causa no le correspondía y que debía ir a la justicia de Lomas de Zamora. Pero esa decisión fue revocada por su superior. La Cámara del Crimen resolvió que debía seguir con la investigación. Así, en el caso de Petazzi su superior ya le dijo que no debe desprenderse del expediente.

González Charvay ya investiga a la AFA por la mansión de Pilar. Esa decisión generó suspicacias políticas por su buena llegada a dirigentes políticos de la zona que tienen vínculos con dirigentes de fútbol. Pero la intervención del juez está discutida y se debe resolver donde se investiga finalmente el caso.

