El incendio en el depósito de pinturas de Moreno sigue activo, pero está controlado: no hay heridos

A varias horas del comienzo del incendio de un depósito de pinturas de la localidad Francisco Álvarez , en el partido de Moreno , los bomberos siguen combatiendo las llamas, pero la situación está controlada. Por el momento, no se registraron heridos y hay un gran operativo en la zona. Este viernes se realizarán pericias para determinar si el fuego se inició con la chispa de un soldador.

Todo comenzó un poco antes de las 9 de la mañana, en la empresa Fademac, dentro del polo industrial de Avenida Ramón Falcón y Chilecito, donde trabajan siete dotaciones de bomberos hasta la noche de este jueves.

Tanto los empleados como los vecinos de la zona fueron evacuados ante el humo tóxico que se respira en el barrio, aunque muchos de ellos no quieren dejar sus casas por la inseguridad.

El director de Defensa Civil, Fabián García, informó a TN que el fuego sigue activo, pero que la situación “está controlada”, y anticipó: “Hay riesgo de que pueda colapsar la estructura”. El techo del depósito ya cayó por completo y temen que siga desplomándose.

Esta mañana, un operario de una fábrica lindera al depósito contó cómo habría comenzado el incendio. “ Estaban soldando y saltó una chispa . Como vieron que no pudieron controlar el fuego, tuvieron que evacuar”, relató.

También dijo que la empresa se dedica a acopiar químicos, solventes, pinturas, barnices y otros productos tóxicos.

“ Vi cómo se prendía fuego todo. Por suerte no hay heridos. Todos los trabajadores fuimos al sector de evacuación y nos tomaron lista. Estábamos todos”, relató Joel en diálogo con TN .

La columna de humo se llegó a ver a varios kilómetros. Las autoridades pidieron evitar circular por la zona, ya que se trata de productos químicos altamente tóxicos . Los vecinos también fueron evacuados.

El director de Defensa Civil dio una conferencia de prensa donde declaró: “ Aunque el incendio está activo, la situación está controlada . Estamos trabajando con los bomberos y con la prevención de las manzanas. No hay posibilidades de que el fuego salga del perímetro . Estamos esperando las pericias y el requerimiento que haga la Justicia. Tenemos controlado el tránsito".

“El jefe del incendio tomó la decisión de usar solo un hidrante para atacar desde arriba, para que no corran riesgo los bomberos. Por otro lado, están trabajando para frenar la propagación adentro”, sostuvo.

Y agregó: “No hay riesgo por la nube tóxica. Se están haciendo los análisis ambientales. Hay que evitar la exposición prolongada, pero hay que llevar tranquilidad de que no es peligroso ”.

También informó que hay un centro de evacuados a disposición para los vecinos y que van a poner seguridad. “La intendenta dispuso la apertura de un centro en la delegación de Francisco Álvarez. Vamos a implementar un operativo de seguridad para que puedan dejar sus casas tranquilos”.

Una vecina que vive a tres cuadras habló con TN y expresó: “Tenemos miedo. Estamos muy asustados. Yo tengo dos hijos discapacitados y no puedo irme de mi casa. Es un peligro. Hace un año ya se había prendido fuego el lugar”.

“Hay que aclarar que se trata de un depósito, que no hay producción en el lugar. Es un espacio de logística y acopio. Tenía todas las habilitaciones y aptitud ambiental. Tenían un equipo siniestral y brigadista. “Lamentablemente pasó esto”, informó Daiana Anadon, secretaria de Ambiente de Moreno.

“Entendemos la preocupación de los vecinos, pero lo que ocurrió acá fue un siniestro. Igual estamos esperando las pericias. El último control de seguridad fue en febrero y estamos en permanente contacto ”, sostuvo.

La funcionaria también desmintió a los vecinos, que aseguran que ya se había producido un incendio en 2023 en ese mismo depósito.

“ Ya hicimos denuncia a la municipalidad y no nos reciben en mesa de entrada. Tiran agua que no sabemos qué contiene. Hicieron un caño para que vaya el agua a la calle, para que no se inunde todo”, contó Mónica.

Al mismo tiempo, detalló: “ No hay ningún tipo de seguridad. No es la primera vez que pasa. Yo vivo del 2001 acá y antes era una belleza, con árboles de pino. Después esto se vendió y se empezaron a hacer fábricas. Frente a mi casa está el lugar donde guardan las pinturas".

“ Cuando vi a la mañana que se empezó a prender fuego, pensé lo peor ”, reveló. “Agarré documentos, lo que pude, la escritura de la casa, y salí”, agregó la vecina.

La mujer contó que el incendio empezó en calle Chilecito. “Nadie vino por ese lado, ni siquiera enfriaron la chapa para que no se prenda fuego. Se escuchaban explosiones”, relató. “Es una desgracia con suerte. Esto tiene que terminarse” , cerró.

Fuente: TN