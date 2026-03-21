El hijo de Yiya Murano reveló que su madre volvió a matar luego de salir de la cárcel: “Usó veneno para ratas”

El nombre de María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano, conocida para siempre como “Yiya” Murano , quedó grabado a fuego en la historia criminal argentina. Es que nadie sospechaba que detrás de esa mujer elegante se escondía una historia de lujos, engaños y deudas, en la que una taza de té podía ser una sentencia de muerte .

Entre febrero y marzo de 1979 “Yiya” envenenó con cianuro a tres mujeres. No eran desconocidas. Todas formaban parte de su círculo más cercano y tenían además otro “detalle” en común. A todas ellas les debía sumas de dinero millonarias.

El problema surgió cuando llegó el momento de devolver esa plata. Entonces, “Yiya” Murano eligió el camino más macabro. Invitó a las víctimas a tomar el té.

Ninguna sobrevivió al encuentro y así nació el oscuro mito de la “envenenadora de Monserrat”. Pero décadas después, la historia vuelve a abrirse. Y lo hace desde una voz acreditada: la de su hijo.

Martín Murano no solo carga con el peso de ese apellido . También con una versión que incomoda. Según su investigación personal, a la que se dedicó durante cinco años, hubo más víctimas de las que la Justicia reconoció.

“Hubo dos víctimas más , además de los crímenes por los que la condenaron. Dos inversoras más, en realidad eran tres pero una se ‘salvó’ porque Yiya cayó detenida. La había invitado para hablar de la devolución del dinero y ya sabemos cómo terminaba la devolución...”, relató Martín a TN.

Incluso, sostuvo, hubo víctimas posteriores a la salida de “Yiya” de la cárcel : “Una fatal y otra que también se salvó en el hospital, lavaje de estómago por medio. Usó veneno para ratas”.

“Entre siete y 11 víctimas podrían ser en total”, subrayó el hijo de “Yiya”, convencido.

A días del estreno de un documental sobre el caso de la envenenora serial en Netflix , Martín plantea una hipótesis, por lo menos, inquietante. Ya no se trataría solo de una asesina actuando en soledad, sino de posibles redes de complicidad.

Pero la historia no termina en los crímenes. También hay otra trama, menos visible pero igual de oscura: la del dinero.

“Ella no prestaba dinero, juntaba dólares para supuestas inversiones. Y no los devolvía”, explicó Martín. De acuerdo con su versión, toda esa fortuna que “Yiya” consiguió reunir, desapareció en medio de maniobras legales y traiciones familiares.

En diálogo con TN , Martín contó que en el tiempo que “Yiya” estuvo presa perdió el derecho a manejar sus bienes y la hermana de ella fue designada curadora, en complicidad con un abogado. “Se hizo la sesión de derechos y me dejaron afuera de la sucesión. Fue en el año 2000″, denunció.

“Me robaron 96 lotes en Mar del Plata … propiedades en CABA… una bóveda en Chacarita. Pidieron que se retiren los cuerpos de la familia Murano para poder venderla”, detalló sobre la herencia de su madre.

Y completó: “Cuando Yiya salió de la cárcel se dio cuenta de que la persona en la que confiaba (la hermana) la había dejado prácticamente en la calle ”.

El 27 de abril de 1979, la Policía Federal detuvo a “Yiya” Murano en su departamento de la calle México al 1100. Tenía 47 años en ese momento.

El proceso judicial fue largo y lleno de idas y vueltas. En 1982, Yiya fue declarada inocente en primera instancia y recuperó la libertad. Pero en 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones anuló ese fallo y la condenó a prisión perpetua por homicidio calificado por envenenamiento y estafas reiteradas.

Pasó una década presa y finalemente recuperó la libertad en 1995 gracias a la polémica ley del “dos por uno” durante el gobierno de Carlos Menem. Nunca confesó. Nunca mostró arrepentimiento . Lejos de ocultarse, “Yiya” dio entrevistas a distintos medios y hasta volvió a casarse.

A punto de cumplir los 80 años, la última nota que dio la “envenenadora de Montserrat” fue con Eltrece. “Vivo de lo más tranquila, en primer lugar esas muertes no existieron ”, aseguró más preocupada por su peinado que por el prontuario que cargaba.

Y remarcó: “Yo puedo decirlo tranquilamente, ante Dios y ante la Virgen que yo no maté . No tengo vergüenza, no tengo miedo . El único temor que tenemos que tener es el temor a Dios y yo estoy con la consciencia tranquila”.

Yiya Murano murió en abril de 2014 , a días de cumplir 84 años, internada en un geriátrico del barrio de Belgrano. Sus últimos días transcurrieron lejos de la fama y la polémica, sin siquiera recordar quién era.

Para su hijo Martín, la historia familiar fue otra condena. Tenía 12 años cuando descubrió que su madre era una asesina y cargó con ese peso toda su vida.

“Yiya” y Martín casi no tuvieron trato . En otra entrevista con este medio años atras, él contó que las pocas veces que ella le dirigía la palabra, invariablemente le respondía con insultos. “No se le dice eso a una madre”, lo retaba Yiya.

La respuesta de Martín, un nene en ese momento, era lapidaria: “A una madre no, pero vos no sos eso”.

Con el tiempo, Martín Murano terminó los estudios y se convirtió en doble de riesgo y especialista en artes marciales . Incursionó en la actuación , y hasta escribió un libro donde contó cómo fue crecer en una casa bajo el mismo techo con la tristemente célebre envenenadora de Monserrat.

Ante la consulta de si le quedaba todavía algo de “Yiya”, la respuesta fue inmediata y contundente. “ Sí, un mal recuerdo ”, concluyó.

Fuente: TN