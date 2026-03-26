El Gobierno lanzó la licitación para privatizar Intercargo, la empresa de rampas en aeropuertos

El Gobierno oficializó este jueves el llamado a licitación nacional e internacional de Intercargo , la empresa que presta servicios de rampa y de transporte de pasajeros en 16 aeropuertos del país, tal como anticipó LA NACION . La medida fue publicada a través de la Resolución 282/2026 del Boletín Oficial.

El proceso de privatización quedó habilitado tras la aprobación de la Ley Bases , sancionada en junio de 2024, que autorizó la venta del 100% de las acciones de la compañía. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei , el Gobierno impulsó el fin del monopolio de Intercargo en los servicios de rampa y habilitó a otras empresas a prestar el mismo servicio.

La licitación se realizará bajo la modalidad de concurso público nacional e internacional, abierto y competitivo a través de la plataforma Contrat.ar , que será publicada en el término de 10 días. Según se desprende de la norma, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo , los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de mayo.

La venta de Intercargo incluye “la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado de su participación societaria, sin reserva de acciones ni presencia en el directorio, y la continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio”.

En paralelo, será una licitación con base , es decir, que las empresas que se presenten deberán ofrecer cifras por encima de un monto mínimo, que se ubica en los US$40 millones .

“El avance en la desregulación del sector aerocomercial, a través de la modificación y eliminación de más de 30 normativas y procedimientos obsoletos, algunos con más de 50 años de antigüedad, transformó el esquema histórico del sector que limitaba la competencia y el ingreso de nuevos operadores”, es uno de los argumentos del Gobierno para privatizar la compañía estatal , que mantuvo varios conflictos con la Secretaría de Transporte en estos dos años.

Antes de la política de desregulación en el sector impulsada por el gobierno de Javier Milei, Intercargo tenía el monopolio de los servicios de rampa en el país, ya que todas las líneas aéreas estaban obligadas a contratarla.

Hoy, ya son 11 las empresas habilitadas, pero casi ninguna presta el servicio. A fines del 2024 se aprobó, además, un nuevo reglamento para facilitar la asignación de espacios a operadores de rampa en las terminales aéreas de todo el país.

Los paros en la compañía cuando oficiaba como única en su rubro resintieron fuertemente la actividad en los aeropuertos, una bandera que utilizó la gestión libertaria para promocionar tanto la apertura a otras firmas como la venta.

Tal como publicó LA NACION el mes pasado, según fuentes del sector, uno de los interesados en adquirir la empresa sería Paolini Grúas. Se trata de una firma de servicios de levantamiento de cargas y logística pesada en Buenos Aires que, a través de su división Escalum, habilitó servicios de rampa en aeropuertos, compitiendo directamente con Intercargo.

Otro grupo que aparece en el radar es Alyzia, compañía francesa con más de 20 años de trayectoria en servicios aeroportuarios en Europa. Ofrece soluciones integrales que incluyen handling , hospitalidad, carga y capacitación, con foco en la seguridad y la eficiencia operativa.

Intercargo fue creada en 1961 y cuenta con más de 1500 empleados; el oferente deberá adquirirla con esa planta.

“La privatización permitirá incorporar inversiones privadas para modernizar equipos e infraestructura, mejorar la calidad y eficiencia del servicio en tierra, reducir costos operativos en un contexto de mayor competencia y alinear el funcionamiento del sistema argentino con estándares internacionales”, expresó el Gobierno en un comunicado.

Fuente: La Nación