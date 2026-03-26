Frenaron la demolición del Palacio Lawson, el edificio histórico ubicado en avenida Alvear

El Gobierno porteño suspendió la demolición del Palacio Lawson , el edificio histórico de avenida Alvear que iba a ser derribado para la construcción de un nuevo desarrollo inmobiliario. Las obras en el edificio que data de 1916, y en donde hace años funcionó la tienda de la marca italiana Ermenegildo Zegna en la Argentina, quedarán frenadas hasta nuevo aviso y se procurará que la reestructuración del trabajo preserve la fachada original .

La decisión se conoció el miércoles y, según indicaron fuentes oficiales, fue adoptada por la Ciudad. Días antes, se habían gestado reclamos de vecinos y una presentación de reclamo del comité del Distrito BAFA ( Buenos Aires Fashion & Arts ).

“Buscamos agotar las instancias formales sin confrontar” , señalaron desde la entidad, con sede en el barrio de Recoleta, en diálogo con LA NACION .

En las gestiones institucionales que impulsaron frente al gobierno de la Ciudad luego de la publicación de LA NACION que daba cuenta de la demolición del inmueble de Alvear al 1628, al que definieron como parte de un corredor urbano emblemático , mencionaron como argumento principal el antecedente de otro proyecto en 2022 , cuando la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos —dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación— ya impidió la demolición.

“Este antecedente evidencia que el inmueble posee valor cultural reconocido y que una eventual autorización actual implicaría un cambio de criterio", sostuvieron desde Distrito BAFA en un documento que fue presentado ante el Gobierno porteño y al que tuvo acceso este medio.

La denuncia expresa que la ausencia de estos elementos podría, además, suponer una “regresión en materia de protección patrimonial”. Desde el Distrito BAFA plantearon como alternativa la negociación entre el Estado y los propietarios para compatibilizar el proyecto con la preservación del inmueble , en particular de la fachada, junto con la integración de nuevas volumetrías y la conservación de elementos arquitectónicos relevantes.

“ Nosotros no impedimos la obra , sino que creemos que se puede preservar el patrimonio histórico integrando historia y desarrollo como hacen las grandes ciudades culturales del mundo como Milán y París”, indicaron.

Fuentes de la Secretaría de Desarrollo Urbano remarcaron que la suspensión fue una decisión de la Ciudad. “Se resolvió frenar la demolición para buscar, junto con los propietarios, una solución que permita preservar la fachada” , señalaron.

Aunque no cuenta con protección patrimonial específica , la propiedad se encuentra dentro de un Área de Protección Histórica de la Ciudad. Según pudo saber LA NACION de fuentes de la Secretaría de Desarrollo Urbano , el permiso de demolición estaba vigente desde 2024. En ese marco, al no tratarse de una propiedad protegida, puede ser reemplazada, siempre que el nuevo desarrollo mantenga armonía con el entorno .

Buenas noticias! Acabamos de enterarnos que por gestiones de Distrito BAFA se detuvo la demolición. Nos alegra haber contribuido con un simple tuit que fue alerta temprana para detener esta pérdida que hubiera sido irreparable. Felicitaciones a los vecinos comprometidos! https://t.co/xc1zsQSERq pic.twitter.com/EZJU5mCCK2

En este contexto, afirmaron fuentes de Desarrollo Urbano , el freno en la demolición fue una decisión unilateral de la Ciudad . “No fue por una presentación ni nada, aunque sí se estuvo dialogando con distintas entidades estos días”, aclararon a LA NACION .

“ Es decisión de la Ciudad suspender las obras de demolición para poder buscar con los propietarios una manera de preservar la fachada . Se va a conversar con los propietarios porque son dueños y el edificio no tenía protección, con lo cual no estaban haciendo algo que no estuviera permitido ”, remarcaron, mientras que subrayaron que siempre tratarán de “atender las implicancias y las conversaciones con entidades involucradas”.

Y añadieron que el objetivo es tratar de “conciliar los intereses legítimos de los propietarios” con los que tiene la Ciudad de cuidar su patrimonio.

En el terreno se proyectaba la construcción de un complejo de nueve pisos con unidades de alta gama, denominado Maison Alvear . El edificio, de dos plantas, ya contaba con vallado y señalización de obra. Tras la decisión oficial, se incorporó la notificación de suspensión.

El Palacio Lawson , diseñado por el arquitecto Enrique Max Laspé, integra una cuadra con otros inmuebles de valor patrimonial, como el Palacio Fernández Anchorena —sede de la Nunciatura Apostólica—, el Palacio Duhau —donde funciona el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires— y el Palacio Casey , actual sede del Ministerio de Cultura.

Fuente: La Nación