El Gobierno dice que pasó el “punto máximo” del caso Adorni, pese al impacto en las encuestas

Luego de casi tres semanas marcadas por una fuerte polémica en torno al crecimiento patrimonial y a los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el Gobierno creen que el “punto máximo” del escándalo “ya se tocó” y apuntan a que a partir de ahora, decrecerá la atención mediática sobre el caso.

Más allá de ese optimismo, que choca de frente con el impacto que mostró en la encuestas (tanto en la imagen de Adorni como la que proyecto sobre el Gobierno en general), en Balcarce 50 se enfocan en retomar la gestión y el control de la iniciativa. En ese sentido, entre lunes y martes se concretaría una nueva reunión de la mesa política , con la mira puesta en la reactivación de la agenda parlamentaria.

En el Gobierno apuestan también a una nueva conferencia de Adorni , prevista para el miércoles, pese al saldo que dejó la presentación del jefe de Gabinete la semana pasada. Y cifran sus mayores expectativas en mayo, cuando se presente la nueva declaración jurada del funcionario .

En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración jurada de bienes “va a quedar todo aclarado” . No explican por qué no lo hizo hasta ahora ni ofreció comprobantes de los gastos que quedaron bajo sospecha.

En el Gobierno dan por hecho que las revelaciones periodísticas por los viajes en jet privado a Punta del Este y las nuevas propiedades volverá a filtrarse en la próxima conferencia de Adorni , pero creen que eso “no sería un problema”.

Pero las opiniones están divididas. Mientras algunos funcionarios están convencidos de que Adorni debería ampliar lo que ya dijo, otros creen que debería replegarse y reiterar que mientras haya una investigación en curso no debe expedirse públicamente. De cualquier modo, hay coincidencia en que debe mostrarse y hablar. “Es importante que hable y se siga mostrando como es” , afirmaban.

En el cierre de la semana pasada, en el Gobierno cayó como un regalo del cielo la noticia del fallo favorable en el juicio por YPF en Estados Unidos . La decisión abrió a lugar a una cadena nacional del Presidente y expresiones de todos los funcionarios.

En el palacio gubernamental creen que las polémicas alrededor del jefe de Gabinete tuvieron su “pico máximo” con la filtración del video en el que se lo ve en la pista del aeropuerto de San Fernando caminando rumbo al avión privado que lo llevó a Punta del Este. Eso, pese a que en rigor la noticia escaló cuando se conocieron las facturas que contradijeron las afirmaciones del ministro coordinador.

“El impacto fue porque hubo un video, pero eso ya ocurrió. No hay nada más” , insistió una importante fuente de la Casa Rosada, confiada en que a partir de ahora la repercusión debería decrecer. También relativizó las novedades que puedan surgir de los tribunales de Comodoro Py, donde el fiscal Gerardo Pollicita impulsó penalmente la investigación.

“No es algo que nos parezca tan gravitante. Manuel no va a tener problemas con la Justicia. Llegado el caso irá a dar explicaciones y listo”, juran en la Casa Rosada, con una confianza que contrasta con el hermetismo que marcó los días anteriores. “Sin hechos nuevos, el interés se agota”, agregan. “Ya está, ya no hay mucho más” , completó otra fuente.

Los más optimistas esperan al 30 de mayo, cuando vence el plazo para presentar la nueva declaración jurada. “Ahí va a quedar todo aclarado” , aseguran en la Casa Rosada.

En el entorno de Adorni aseguran que “no solo está todo en regla, sino que todo va a figurar en la declaración jurada 2025, que todavía no venció” . Y agregan: “¿Qué pretenden, que tenga declarado cosas de un período que todavía no cerró?”. Eso sería válido si los bienes no hubieran sido adquiridos en 2024 o antes .

Pese al impacto del caso en la imagen de Adorni y del Gobierno en general, cerca del jefe de Gabinete se percibe algo de regocijo sobre lo que puede llegar a suceder con la presentación. Sostienen que en esa fecha quedará “todo aclarado” y apuntan a que se conocerá que el departamento actual del funcionario, en Caballito , “fue adquirido en 2025 con una hipoteca que queda sujeta a la venta del otro departamento”, en referencia a la propiedad de Parque Chacabuco .

Las fuentes libertarias afirman que con la propiedad del country Indio Cua Golf Club , en Exaltación de la Cruz , se verá que “está en regla también” cuando se conozcan la totalidad de los documentos. En ambos casos, no queda claro por qué el funcionario o el Gobierno no anticipan esas explicaciones y dejan que el caso crezca, junto a su impacto político.

“No tengo nada que esconder” , aseguró el jefe de ministros en su conferencia de la semana pasada, 15 días después de comenzada la controversia y a 45 días de su anterior presentación en la Casa Rosada.

La escalada de revelaciones que dejó a Adorni en el centro de la polémica comenzó el 8 de marzo, luego de que se conociera que su esposa viajó en el avión oficial a Nueva York. Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni informó sobre el vuelo privado de la familia Adorni para pasar carnaval en Punta del Este, y LA NACION pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: la casa en el country, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito donde vive la familia.

Adorni sumó apoyos desde que comenzaron las sospechas en su contra, pero en especial la última semana, cuando los ministros hicieron fila para respaldar al jefe de Gabinete, en espejo con los hermanos Milei. A eso se sumó una agenda hiperactiva del funcionario, con una seguidilla de encuentros con ministros y un acto, el viernes, junto a Javier y Karina Milei.

El objetivo del Gobierno es mantener esa dinámica. “La idea es hacer la reunión de la mesa política lunes, pero por cuestiones de coordinación de agendas creemos que quedará para el martes” , afirmaban en Balcarce 50. En esa reunión se tratarán detalles de los proyectos legislativos que presentará cada ministerio de cara a los próximos dos años de gobierno.

Fuente: La Nación