MADARIAGA: Rechazaron el planteo de Popovich y quedó firme su condena por corrupción

MADARIAGA





La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores rechazó el recurso presentado por la defensa y dejó firme la condena contra Cristian Pedro Popovich.





El exfuncionario había sido condenado en primera instancia a 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública de General Madariaga.





La defensa apeló el fallo al considerar que la sentencia estaba mal fundamentada, que se valoraron incorrectamente las pruebas y que se vulneraron garantías como el derecho a la defensa y el principio de inocencia. Incluso había solicitado la absolución.





Sin embargo, la Cámara entendió que esos argumentos no lograron desvirtuar la resolución original. Según los jueces, el planteo defensivo se centró más en aspectos que, a su criterio, faltaron investigar, en lugar de cuestionar de forma concreta las pruebas ya incorporadas al expediente.





En ese sentido, remarcaron que el fallo de primera instancia analizó correctamente los elementos probatorios y que existen evidencias suficientes para acreditar tanto los hechos como la responsabilidad del acusado. Entre ellas, se mencionan testimonios, documentación y pericias que dan cuenta de irregularidades en el manejo de fondos municipales.





Además, recordaron que la condena se dictó en el marco de un juicio abreviado, un procedimiento que implica el acuerdo entre las partes y la aceptación de los hechos por parte del imputado. Aun así, la defensa avanzó con la apelación, que finalmente fue rechazada.





Los magistrados también consideraron que la pena aplicada resulta proporcional al delito cometido y que la sentencia estuvo debidamente fundamentada, incluso dentro de este tipo de proceso.





De esta manera, la Cámara resolvió confirmar íntegramente el fallo, dejando firme la condena y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.