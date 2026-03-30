El gobierno de Santa Fe dijo que un asistente escolar logró frenar al alumno que disparó en el colegio y le sacó el arma

El ataque de un adolescente que ingresó armado a un colegio de Santa Fe dejó un alumno de 13 años muerto y otros dos heridos, uno de ellos de gravedad. La situación fue contenida tras la intervención de un asistente escolar de la Escuela N.º 40 “Mariano Moreno” , quien se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle el arma con la que habría efectuado entre cuatro y cinco disparos.

Según confirmó el gobierno provincial, tras ese accionar el adolescente de 15 años fue reducido y luego aprehendido por la policía.

Fuente: La Nación