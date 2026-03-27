El fiscal pidió una batería de medidas de prueba para investigar el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó este viernes al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para investigar el patrimonio del jefe de Gabinete , Manuel Adorni y su esposa en la causa en que investiga el viaje en un vuelo privado de la familia del funcionario a Punta del Este.

La causa es por supuesto enriquecimiento ilícito, el requerimiento de Pollicita no tiene una imputación directa, pero demuestra que el fiscal sospecha de la veracidad de las declaraciones públicas del jefe de Gabinete según la cual su crecimiento patrimonial es de origen lícito.

Lijo le corrió vista a Pollicita luego de que la jueza María Servini se inhibió y la mandó otra causa que se había abierto y se pedía investigar el incremento patrimonial del ex vocero presidencial, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Pollicita pidió que se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires a fin de que informe: la titularidad de dominio, antecedentes registrales, gravámenes, restricciones, medidas cautelares, nomenclatura catastral y partida correspondiente al lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club y/o a cualquier otro lote, unidad o inmueble ubicado dentro de dicho emprendimiento que registre a nombre de Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti".

También pidió al juez que verifique " la existencia de otros inmuebles inscriptos en esa jurisdicción a nombre de los nombrados y/o de Silvia Pais y Norma Zuccolo; y todo otro dato de registro útil para individualizar bienes vinculados con las personas mencionadas".

En su requerimiento, el fiscal pidió que "se requiera al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que informe la totalidad de los bienes inmuebles registrados a nombre de Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti, con detalle de su titularidad, porcentajes, fecha de adquisición, gravámenes, inhibiciones y demás constancias de dominio que se relacionen con los nombrados".

Otra de las medidas de prueba es solicitar "a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios que haga saber si Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti registran a su nombre la titularidad de vehículos automotores, motovehículos o maquinaria registrable, debiendo precisar, en su caso, marca, modelo, dominio, año, radicación, fecha de alta, estado de registro y eventuales autorizaciones de conducción o cédulas expedidas a favor de terceros.

También pidió al juez Lijo que se oficie "a la Administración del Country Indio Cuá Golf Club, sito en Ruta 6, km 173, partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, para que informe: a nombre de quién figuran registradas las expensas, cuotas".

En la causa abierta por una denuncia de la ex diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano se afirmó que en la declaración jurada de bienes de Adorni se informa de supuestos mutuos celebrados con familiares (su madre, Silvia Pais, y una familiar de 95 años, Norma Zuccolo).

Según información pública disponible en portales inmobiliarios, el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente US$ 149.875, con valores que oscilan entre US$ 129.000 y US$ 249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. También declaró dos automotores (un Renault Captur 2019 y un Jeep Compass adquirido en 2024). Y un nivel significativo de endeudamiento: obligaciones con particulares —su madre Pais y la jubilada Zuccolo (de 95 años)— más dos créditos hipotecarios que en conjunto superaban los $40.000.000.

En su pedido el fiscal reclama un a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz —por intermedio de las áreas que correspondan— para que informe si respecto del lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club, o de cualquier otro lote vinculado a Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti, se tramitó permiso de construcción, aprobación de planos, declaración de obra nueva”, entre otros detalles.

El fiscal quiere que se solicie l Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires para que informe si se ha otorgado escritura traslativa de dominio,boleto de compraventa, cesión de derechos, fideicomiso, usufructo, hipoteca u otro acto jurídico vinculado con el lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club, o con cualquier otro inmueble ubicado dentro de ese sitio, en el que hubieren intervenido Manuel Adorni, Bettina Julieta Angeletti, Silvia Pais y/o Norma Zuccolo”.

En cuanto a la Oficina Anticorrupción, en la cual ayer fue nombrada la jueza Gabriela Zangaro, se le pide copia certificada de la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Manuel Adorni, incluyendo los anexos reservados, correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

Como Cristina Kirchner modificó la ley de Etica Pública y sacó la obligación de los funcionaros de informar en su declaración jurada patrimonial los bienes de sus cónyuges, el fiscal quiere saber si Adorni incluyó la casa del countrie en la parte reserva y a nombre de su esposa.

En el paquete, también pidó que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, que dirige Karina Milei, inforem sobre todas las constancias vinculadas con su desempeño en la función pública nacional, “incluyendo especialmente: actos administrativos de designación, aceptación de renuncias, reasignación de funciones, cambios de dependencia, modificaciones de estructura y cese, con expresa indicación de la fecha de alta y baja en cada cargo, la denominación”.

También “los expedientes administrativos electrónicos de origen en los que tramitaron sus designaciones, renuncias, modificaciones de funciones, liquidaciones y demás actuaciones vinculadas con su desempeño, con sus respectivos dictámenes, intervenciones, pases, providencias, anexos y documentos embebidos”. Y el detalle “mensualizado de haberes, suplementos, adicionales, viáticos, gastos de representación, reintegros, compensaciones, movilidad y toda otra suma liquidada a su nombre desde que se desempeña en la función pública hasta la actualidad, con indicación de período, concepto, importe bruto y neto, cuenta pagadora, fecha de acreditación”. Es que Adorni gana unos 7 millones de pesos por mes y podría tener otros ingresos oficiales como viáticos en dólares por sus viajes al exterior.

El fiscal requirió la Inspección General de Justicia, a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y, en su caso, al organismo registral que corresponda en otras jurisdicciones, para que informen si Adorni, Angeletti, Pais y Zuccolo “registran o registraron, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, participaciones societarias, cargos de administración, fiscalización, representación legal, apoderamientos o calidad de beneficiarios finales en personas jurídicas, debiendo remitir copia certificada de instrumentos constitutivos, estatutos, modificaciones, designaciones y ceses de autoridades, domicilios sociales y toda otra constancia útil a los fines de este proceso”.

En cuanto a los viajes, Pollicita solicitó “see oficie a la Dirección Nacional de Migraciones para que remita el detalle completo de los ingresos y egresos del país registrados a nombre de Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, con indicación de fecha, paso fronterizo, medio de transporte, país de destino o procedencia y toda otra constancia disponible”.

También hay un pedido a la ANSES para que remita la historia laboral completa de Adorni y Angeletiii, incluyendo aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, actividad autónoma o monotributista. Es que el año pasado, Angeletti fundó Más BE, una consultora de “coaching organizacional” .

Finalmente, se pida al Registro Nacional de Buques y al Registro Nacional de Aeronaves para que informen si Adorni y Angeletti “registran o registraron desde el 1 de enero de 2022 latitularidad, copropiedad, afectación, gravámenes o cualquier derecho inscripto sobre embarcaciones, aeronaves o motores aeronáuticos, remitiendo, en su caso, los informes de dominio y demás constancias registrales pertinentes”.

Fuente: Clarín