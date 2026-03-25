El fiscal Luciani pidió advertir a Cristina Kirchner por la marcha en la puerta de su casa el 24 de marzo

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al tribunal que condenó a Cristina Kirchner por corrupción que le llame la atención por salir al balcón de su casa en la marcha del 24 de marzo y lo exhortaron a tomar medidas para evitar alteraciones del orden público y la seguridad en su barrio, Constitución.

Los fiscales solicitaron que esta advertencia se realice “bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido” de la prisión domiciliaria.

Luciani y Mola, en un escrito que presentaron ante el Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la expresidenta, recordaron que los jueces habían dispuesto que debía “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

El reclamo de los fiscales surgió por dos sucesos que, a su juicio, desnaturalizan las condiciones de su detención domiciliaria. El primero ocurrió el 17 de marzo , cuando la expresidenta fue convocada a los tribunales de Comodoro Py de manera presencial. Durante su salida y regreso, se registró una “llamativa concentración de personas” -según definieron- frente a su casa de San José 1111.

La fiscalía destacó que esa movilización “no fue totalmente espontánea”, sino que fue fomentada y cubierta a través de las redes sociales por La Cámpora .

El segundo hecho denunciado fue la manifestación del 24 de marzo , cuando una multitud volvió a congregarse en las afueras del domicilio cortando algunas calles. Y los fiscales dijeron que Cristina Kirchner permaneció una hora en el balcón de su casa saludando a los militantes .

Los fiscales exhibieron fotos del acto y posteos en X de La Cámpora. Y señalaron que “frente a tamaña convocatoria y la conducta asumida por la propia persona condenada nos preguntamos y se cierne una legítima duda sobre si, bajo tales condiciones, las condiciones de seguridad sobre las que la propia defensa basó su solicitud de arresto domiciliario y el Tribunal ponderó al concederle un beneficio extraordinario, se encuentran completamente aseguradas, y cuál es el rol que , en ese marco, cabe a la propia condenada ”.

Luciani y Mola recordaron que ellos se habían opuesto a que les concedan el arresto domiciliario. Dijeron que estas situaciones “difícilmente sean compatibles con la obligación que asumió de adoptar comportamientos que no alteren la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Luciani y Mola dijeron que el “arresto domiciliario” es un beneficio “extraordinario” y se fundamenta en “la seguridad personal de la peticionante como consecuencia del intento de homicidio que la tuvo como víctima” .

Para los fiscales, las manifestaciones y la conducta de Cristina Kirchner la exponen a riesgos para su seguridad personal, contradiciendo el objetivo mismo del beneficio otorgado para neutralizar el peligro. Además, afirmaron que estos actos generan una “alteración de la circulación y normal orden del barrio” .

“Solicitamos que se tenga presente lo expuesto y que se exhorte a la condenada, Sra. Cristina Fernández, para que, en lo sucesivo, adopte las medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”, aseguraron Mola y Luciani.

Mientras se dan estas circunstancias, la Cámara Federal de Casación analiza el temperamento a adoptar ante los reclamos de la fiscalía para que se ejecute el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner , dispuesto en junio del año pasado, cuando la Corte dejó firme su condena.

Los jueces deben decidir si hacen lugar a los recursos de la defensa que se opone al remate de los bienes, a los que se sumaron además los reclamos de Máximo y Florencia Kirchner , pues la fiscalía hizo extensivo los pedidos de decomiso a los bienes que heredaron de Néstor Kirchner .

Fuente: La Nación