El fiscal del juicio a Felipe Pettinato pidió una pena más leve por el incendio en el que murió su neurólogo: “Debo reconocer que no he encontrado las pruebas”

Felipe Pettinato (32) escuchó sentado junto a su abogado los alegatos de la fiscalía. Camisa blanca, anteojos y el pelo hacia el costado. El gesto quieto, intentando contener cualquier expresión que delatara su sentir.

El fiscal Fernando Klappenbach alegó durante casi dos horas entre problemas de conexión e interrupciones en la quinta audiencia virtual del juicio que empezó el 23 de febrero. Y desarrolló su hipótesis sobre lo que pasó en el departamento de Aguilar al 2300, Palermo, el 16 de mayo de 2022.

Klappenbach decidió acusarlo por un delito menor al que lo llevó al banquillo de los acusados: pidió 4 años y 7 meses de pena (sumando la condena de 9 meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple por el que había sido condenado en 2024) por " estrago culposo seguido de muerte ".

En su alegato, el fiscal consideró que no existían pruebas suficientes para sostener que el hijo de Roberto Pettinato hubiera causado el incendio con dolo –con intención– y, en consecuencia, cambió la calificación legal de la formulada en la instrucción, pasando de estrago doloso a estrago culposo.

El fiscal Martín Mainardi había llevado a juicio a Pettinato por "estrago doloso seguido de muerte" , con una pena en expectativa de 8 a 20, pero para su colega de juicio eso no estaba debidamente probado.

Lo que se debate en el juicio es el grado de responsabilidad de Pettinato en el incendio que provocó la muerte del médico neurólogo Melchor Rodrigo (43), que falleció con el 90 por ciento del cuerpo quemado durante el siniestro que afectó al departamento.

"Queda por preguntarse cómo se inició el fuego ¿se inició como algo deliberado o con algún específico objetivo? ¿El imputado hizo algo para sofocar el fuego iniciado por él mismo. ¿Hizo algo Felipe Pettinato para ayudar a su médico amigo, que por la circunstancia en la que se encontraba no pudo reaccionar como si pudo hacerlo él?", se preguntó el fiscal al comienzo del alegato.

"Cuando busco las respuestas a estos interrogantes, a estas preguntas sin respuesta , es cuando encuentro algunas diferencias con la elevación a juicio y con lo expuesto con la querella en su alegato. Yo comprendo que las consecuencias del hecho son enormes e irreparables, comprendo que el fallecimiento ha generado y genera mucho dolor", empezó en su argumentación. "Debo reconocer que yo no he encontrado las pruebas necesarias para sostener la acusación de la fiscalía y de la parte querellante", explicó.

Hay algunas cuestiones que se dieron por probadas en el juicio y que no entran en discusión con la acusación formal: Melchor Rodrigo estaba vivo antes del incendio (tenía restos de hollín en las vías aéreas) y estaba bajo los efectos de psicofármacos (había consumido benzodiacepinas y loferiendato) por lo que estaba sedado, lo que le impidió escapar de entre las llamas. También que "de manera inequívoca" el incendio fue provocado por un elemento capaz de "generar llama libre" y que tuvo que haber sido manipulado por Felipe Pettinato.

"¿Quién provocó este fuego peligroso, ese fuego descontrolado? Fue Felipe Juan Pettinato quien lo provocó. Dentro del departamento estaba él y Melchor Rodrigo, nadie distinto a ellos podría haber iniciado el incendio", aseveró con certeza el fiscal.

El abogado Alejandro Drago, que representa a Delia Beatriz Muzio (81), la madre de la víctima, había pedido en sus alegatos que Pettinato sea condenado a 15 años de cárcel por el delito de " estrago doloso seguido de muerte " . Para Drago, Pettinato inició el incendio con un aerosol hallado en la escena, junto al sillón en el que Rodrigo estaba dormido.

Los especialistas que declararon en el juicio no pudieron asegurar con certeza qué contenía ese aerosol y tampoco que los químicos hallados en la escena se correspondieran exclusivamente con el contenido que puede encontrarse en productos domésticos de estas características.

Esta duda fue tomada por el fiscal para justificar su decisión. Pettinato no declaró en ninguna instancia del proceso y nunca dio una versión de lo que pasó dentro de su departamento aquella noche.

Su única explicación de lo ocurrido surge de su historia clínica y de sus dichos ante profesionales de la salud que lo atendieron luego del incendio. "Manifiesta haber encendido un cigarrillo con un encendedor de los que se encienden con una tapita del tipo Zippo y que es muy probable que haya dejado este encendedor encendido sin haberlo cerrado ", le había dicho Pettinato a un médico 12 horas después del hecho.

Para Klappenbach, esa versión "concuerda y complementa" los hechos probados en el juicio. Pero hay un dato fundamental: en el departamento nunca hallaron un encendedor de esas características .

"En el afán de convencernos de la existencia del dolo, de un incendio deliberado, provocado, se afirmaron y se afirman cosas que mas bien definirían la concurrencia de un dolo homicida. No he podido encontrar en la instrucción ni en la alegación de la querella, elementos que sostengan esa acusación. Si podemos descartar la posibilidad de imputar un dolo homicida, ¿existe prueba suficiente para tener por probado que Pettinato obró con la voluntad de generar ese incendio?", cuestionó el fiscal antes de pedir la pena.

Así pidió que Pettinato sea condenado a cuatro años y siete meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de incendio culposo seguido de muerte. Pidió que se le retire su pasaporte y que deba presentarse mensualmente en el tribunal para garantizar el respeto al proceso hasta que la sentencia quede firme.

Consideró para llegar a ese cálculo la edad de Pettinato y que tiene una hija, así como también la condena por abuso sexual a una niña con una pena de nueve meses en suspenso dictada en abril de 2024. También, consideró el "proyecto de vida" de Melchor Romero, que "quedó trunco" tras su muerte.

El 6 de abril será el turno de la defensa, en manos en manos de Norberto Frontini y Lucio Simonetti, quienes también representan a Claudio "Chiqui" Tapia en la causa por presunta retención indebida de aportes previsionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Ese mismo día se realizarán las réplicas que correspondan y se definirá cuándo será el veredicto.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín