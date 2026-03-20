El fiscal del caso $LIBRA se defendió de las críticas por supuestas demoras y filtraciones en la causa

Cuestionado por el manejo del expediente y presuntas filtraciones, el fiscal que lidera la investigación en el caso $LIBRA , Eduardo Taiano , se defendió este viernes con un comunicado en el que sostiene que los avances del caso que se conocieron en los últimos días son producto de su labor como investigador.

“ Quiero aclarar que la investigación avanza y eso es gracias a mi responsabilidad ”, dice el fiscal en el texto. Alude indirectamente a las últimas relevaciones del caso, como los contactos que el presidente Javier Milei cruzó con Mauricio Novelli -uno de los involucrados en el lanzamiento de la moneda- minutos antes y después del tuit promocional.

“Cabe destacar que gracias a la labor de la Fiscalía se realizaron allanamientos que culminaron con el secuestro de dispositivos electrónicos, para luego ordenar la apertura de los teléfonos, tarea que fue encomendada a la DATIP”, se defendió el fiscal.

Taiano lleva la investigación del caso desde su nacimiento, en febrero del año pasado. Se inició unos días después de que el presidente Milei promocionara la moneda investigada en redes.

En marzo, cuando el caso estaba bajo la órbita de la jueza María Servini , el fiscal Taiano ordenó allanamientos en domicilios ligados a Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales , y secuestró los dispositivos electrónicos que hoy, con el peritaje concluido, arrojaron las revelaciones que ponen en crisis algunas de las explicaciones del Gobierno en el caso.

La labor del fiscal estuvo bajo la lupa de los dos grupos de querellas que forman parte del caso -una intentó correrlo de la investigación-, pero quedó bajo asedio definitivo el 6 de marzo, cuando la abogada Natalia Volosin publicó una nota en su portal con información sensible que no estaba aún reflejada en el expediente.

Taiano fue acusado de ocultar información que comprometía al Gobierno. “¿Si yo secuestré los teléfonos y si yo ordené el análisis de los dispositivos electrónicos, cómo se puede pensar que yo oculté pruebas; cómo haría eso si todo queda registrado en el expediente?“, contrapuso el fiscal.

Entre los documentos que los expertos pudieron recuperar del celular de Novelli, surgió un documento que detalla un presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo de Milei al proyecto $LIBRA. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , sostuvo que la presunta filtración podía convertirse en un razón para cuestionar el valor de la prueba, que compromete al Gobierno.

Tal como contó LA NACION , Taiano ofrece en su escrito una explicación cronológica de los eventos, indicando que el informe se cargó antes de que se produjeran las filtraciones del 6 de marzo de 2026.

Sostuvo que el informe preliminar con información sobre el peritaje fue remitido a su fiscalía el 17 de noviembre de 2025 por la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), que allí se anticipaba el análisis de un trabajo que se encontraba “en curso”.

El informe definitivo fue enviado recién el 13 de enero de 2026 y se incorporó al sistema Lex 100, al que tienen acceso las partes, el 24 de febrero, tras 15 días hábiles judiciales. Es decir, varios días antes de la “filtración”.

En su escrito, explicó que en las investigaciones delegadas la fiscalía no tiene obligación de cargar en el sistema la documentación producida durante la instrucción ni cuenta con plazos para hacerlo, ya que la carga no es automática y las partes pueden solicitar copias directamente ante el Ministerio Público Fiscal.

Fuente: La Nación