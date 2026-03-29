El escalofriante impacto del boxeador Baltazar Noria que se postula como el nocaut del año

Casi que no hubo tiempo para que se acomoden los fanáticos en sus asientos en pos de ver la pelea por el título Fedelatin Superwelter de la AMB , que se puso en juego en Montevideo. Sucedió que Baltazar Noria, bautizado como el Rey Mago, se quedó con la corona tras noquear al favorito Yoel Peralta en el primer round, en el combate central disputado en el Radisson Victoria Plaza Hotel, en un desenlace tan impactante como escalofriante.

Todo se resolvió con una velocidad increíble y sorprendió a todos. El boxeador catamarqueño conectó una derecha precisa sobre Peralta que lo derribó a los pocos segundos de iniciada la pelea , sellando una victoria contundente que estiró su invicto.

La caída fue tan abrupta como demoledora, tanto que obligó a una rápida intervención de los médicos . El retador dejó sin reacción a su oponente, que quedó tendido boca abajo sobre la lona , mientras Noria celebraba un cierre demasiado contundente para un combate que en la previa parecía que iba a ser de una gran paridad.

Pero el arranque agresivo fue la clave para inclinar la balanza desde el inicio para el “Rey Mago” Noria, que tomó la iniciativa y no le ningún tipo de posibilidades a Peralta , considerado uno de los nombres fuertes del ámbito local. Incluso, fue tan letal el impacto de Noria que algunos fanáticos en las redes sociales comenzaron a considerar que la definición de esta pelea estaba en la carrera como el KO del año .

Incluso, el periodista especializado Luciano Journet, relator de Boxeo de Primera , expresó: “Escalofriante KO de Baltazar Noria a Yoel Peralta, que se apagó y cayó congelado, de boca, en la lona. La mejor definición del año, lejos, en el boxeo argentino” .

ESCALOFRIANTE KO de Baltazar Noria a Yoel Peralta, que se apagó y cayó congelado, de boca, en la lona. La mejor definición del año, lejos, en el boxeo argentino pic.twitter.com/IYQ8RKwu1F

Incluso, en la cuenta oficial de Noria en Instagram, el boxeador catamarqueño reposteó varias definiciones de la pelea con Peralta y en una de ellas era el video del nocaut con la frase: “ Se le apagó la tele ”.

Con esta victoria se potencia el presente de un peleador que desde hace un tiempo no detiene su evolución. Antes de este combate, Noria llegaba con un invicto de 15 victorias en igual cantidad de presentaciones y se ubicaba entre los principales puestos del ranking nacional.

La racha positiva del boxeador catamarqueño se apoya en éxitos sobre Darío Soto, Gonzalo Bajinay y Lorenzo Gerez , consolidando una proyección cada vez más firme. Noria, antes del combate ocupaba el quinto puesto en el ranking de la Federación Argentina de Box.

Para Peralta la caída significó un duro golpe, ya que llegaba como el favorito para quedarse con el título. Es que el boxeador bonaerense que era el líder del ranking argentino y era defensor del cinturón, pero no logró imponer su estilo y se vio frustrado en su intento de controlar el ritmo del combate.

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Fuente: La Nación