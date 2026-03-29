Argentinos en el ATP Tour: Houston, Bucarest y Marrakech, una gira en polvo que tendrá su punto cúlmine en Roland Garros

La semana número 13 del calendario masculino de tenis se iniciará este lunes. Tras los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, ambos sobre superficie dura, comenzará la etapa sobre polvo de ladrillo -mayormente en Europa- que tendrá su punto más alto en Roland Garros , a partir del 24 de mayo (semanas 21 y 22 del tour). Pero antes de llegar a las grandes capitales del Viejo Continente, Houston (Estados Unidos), Bucarest (Rumania) y Marrakech (Marruecos) se alistan como los puntos de partida. Y habrá argentinos involucrados, claro.

Houston, de categoría ATP 250 (al igual que Bucarest y Marrakech), es el único evento del circuito en EE.UU. que se juega sobre polvo de ladrillo. Tres argentinos están asegurados en un cuadro principal que tendrá a los locales Ben Shelton (9° del mundo) y Frances Tiafoe (20°) como máximos preclasificados. Tomás Etcheverry , 32° y finalista del torneo en 2023, esta vez será el quinto cabeza de serie: debutará en la primera ronda ante un rival surgido de la clasificación. Otro platense, Thiago Tirante (81°), se medirá con el invitado estadounidense Colton Smith (162°, 23 años). Mientras que Román Burruchaga (102°, que esta tarde disputará la final del Challenger de San Pablo), tiene previsto medirse en la primera ronda frente al australiano Adam Walton (85°).

Federico Agustín Gómez (182°) tiene la posibilidad de sumarse a sus compatriotas. Superó la primera ronda de la qualy (6-4 y 6-4 a Andrés Martin, de EE.UU.) y este domingo se jugará el ingreso en el main draw contra el francés Clement Tabur (189°). Genaro Olivieri perdió en la primera ronda de la qualy ante Darwin Blanch (EE.UU.). El torneo reparte US$ 700.045 en premios totales.

En Bucarest, en el torneo que pertenece a Ion Tiriac y suele tener a otra leyenda rumana como Ilie Nastase como embajador, los máximos favoritos serán el canadiense Gabriel Diallo (37°) y el francés Adrian Mannarino (43°). Allí, por la primera ronda, jugarán Sebastián Báez (52°, quinto favorito) y Mariano Navone (61°, séptimo cabeza de serie). El primero, finalista en Bucarest el año pasado, debutará contra el lituano Vilius Gaubas (105°); el segundo jugará ante el australiano Christopher O’Connell (130°). No hubo raquetas albicelestes en la clasificación.

En el Grand Prix Hassan II de Marrakech, el único torneo del ATP Tour en el continente africano (hasta 2016 se jugó en Casablanca), el geselino que representa a Italia, Luciano Darderi (18°), será el primer preclasificado. Mientras que el neerlandés Tallon Griekspoor (29°) será el segundo cabeza de serie.

Hay dos jugadores argentinos en el cuadro principal: Juan Manuel Cerúndolo , que jugará la primera ronda contra Kamil Majchrzak (Polonia, 57°), y Camilo Ugo Carabelli (66°), que debutará frente a un rival de la qualy. En esa fase previa, el santiagueño Marco Trungelliti (116°, 36 años) superó la primera ronda al batir por 6-3 y 7-5 al checo Hynek Barton (316°); se jugará el ingreso en el cuadro principal ante el japonés Rei Sakamoto (164°, 19 años).

A partir de la semana 14 del ATP Tour, desde el 5 de abril, se disputará el Masters 1000 de Montecarlo (donde reaparecerá Francisco Cerúndolo ). En la número 15 se jugarán los ATP 500 de Barcelona y Múnich. El Masters 1000 de Madrid tendrá la exclusividad en las semanas 16 y 17. Luego, también por dos quince días, se jugará el Abierto de Italia, en Roma. El ATP 500 de Hamburgo y el 250 de Ginebra serán los desafíos en la semana 20. Hasta que luego, en París, llegará la gran cita: Roland Garros.

Tras los tres torneos de la gira sudamericana (Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago de Chile) y los que se jugarán entre este lunes y Roland Garros, luego habrá un último puñado de certámenes en canchas lentas. Después del césped de Wimbledon, en la semana 28, la del 13 de julio, se jugarán los ATP 250 de Bastad, Umag y Gstaad. Una semana después, a partir del 20 de julio, se disputarán los últimos dos ATP sobre polvo: en Kitzbühel y Estoril, ambos de jerarquía 250.

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Fuente: La Nación