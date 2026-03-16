El emotivo homenaje de Barbra Streisand a Robert Redford en los Oscar: “Yo también te quiero”

El domingo 15 de marzo se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles la 98.ª edición de la entrega de los Premios Oscar 2026 y, como es de costumbre, se conmemoró a los artistas de Hollywood que murieron el año pasado. Para esa sección conocida como “In Memoriam” , Barbra Streisand llevó a cabo un emotivo show musical en dedicatoria a Robert Redford.

El espectáculo se realizó en el escenario principal, donde Streisand fue la encargada de protagonizar una parte del segmento, que también recordó a algunos de los artistas fallecidos que marcaron al cine, como: Brigitte Bardot, Gene Hackman, Diane Keaton, Val Kilmer, Robert Duvall y el director Rob Reiner .

Antes de cantar, Streisand reparó en Redford, su viejo amigo y lo describió como un hombre “brillante” que usó su influencia para causas fundamentales. Para ella no solo fue una estrella de cine, sino un incansable defensor de la libertad de prensa y un protector del medio ambiente . Además, remarcó su rol preponderante en la industria al fundar el Instituto Sundance, una plataforma que fue esencial para impulsar nuevas voces y promover el cine independiente a nivel mundial.

La cantante entonó “The Way We Were” , canción de la película homónima en la que trabajó con Redford en 1973 . Como se prometió, este homenaje fue “poderoso, bello y profundo” , al tiempo que conmocionó a los presentes dentro de la sala principal.

Antes de finalizar con su show y al borde de las lágrimas, Streisand compartió con todos un episodio de su último diálogo con el actor, que murió el 16 de septiembre del 2025: “La última nota que le mandé a él terminaba con un: Yo también te quiero” . Tras aquellas palabras, el público la ovacionó.

Es importante destacar que “The Way We Were” ya se interpretó en 2013, cuando se homenajeó al compositor Marvin Hamlisch , quien creó la banda sonora del antes mencionado filme junto a Alan y Marilyn Bergman.

Fuente: La Nación