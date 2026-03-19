El duro mensaje de la tía de Esmeralda, la niña de dos años que desapareció en Córdoba

Mientras continúa el operativo de búsqueda por Esmeralda Pereyra López , la niña de 2 años que desapareció este miércoles en Cosquín, Córdoba, la tía de la menor apuntó contra un circo que se encontraba en las inmediaciones y avaló la hipótesis de que podría haber sido secuestrada . “Pienso que se la han llevado, a la nena se la llevaron “, aseguró Valeria, hermana de la madre.

“Es una nena chiquita, no se va solita ella de acá, de afuera de la casa. Dicen que había un circo con unos gitanos , algo así... Estaban como drogados y el circo ya no está más, se fueron al día siguiente", deslizó la mujer este jueves por la mañana en diálogo con LN+ .

Fuente: La Nación