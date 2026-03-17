El cielo se puso negro y cayó un diluvio en la Ciudad y el Gran Buenos Aires: cómo seguirá el tiempo y las alertas en las provincias

El cielo se puso negro y un diluvio cayó este martes por la tarde sobre la Ciudad y el Gran Buenos Aires, lo que provocó diversas complicaciones, mientras persisten las alertas por tormentas en 17 provincias .

La primera parte de la tormenta ya pasó por el área metropolitana, donde la temperatura bajó hasta los 21 grados. Por la cantidad de agua que cayó hubo algunas demoras en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.

Además hubo gran cantidad de árboles caídos en algunos sectores del Gran Buenos Aires, que arrastraron postes del tendido eléctrico y de los servicios de televisión por cable, por lo que rápidamente escuadrillas municipales salieron a realizar las tareas de limpieza.

Según el pronóstico del tiempo, en lo que resta de la tarde el viento rotará al oeste y, sobre el final del día, al sur, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura . Ese cambio de viento coincidirá con el desarrollo de tormentas de variada intensidad , algunas de ellas fuertes, que podrían estar acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Varios usuarios filmaron y difundieron en las redes el momento en que llegaba la tormenta a la ciudad de Buenos Aires que rápidamente ser viralizaron por la espectacularidad del movimiento en el cielo que se oscureció de golpe, las nubes se movieron a toda velocidad por acción del viento y la lluvia completó la escena.

17 MAR | ⛈️ Así ingresaban las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires con ráfagas de hasta 80 km/h 🌡️ Luego del pasaje del frente, la temp, que al mediodía estaba en 28.4 °C, con una sensación térmica de 31.3 °C, bajó a 20 °C 🌬️ Además, el viento rotó del noreste al sudoeste. https://t.co/jMpn5cPvjX

Ya para la madrugada del miércoles existe una mínima chance de caída de agua e irá mejorando con la llegada de la mañana.

Tras el paso del frente de tormenta, el organismo prevé una mejora en las condiciones del tiempo para el miércoles en Buenos Aires, con un ambiente más estable y temperaturas más agradables. La mínima será de 16°, mientras que la máxima llegará a 25°. Entre jueves y viernes se espera que el calor vaya en aumento y el sábado podría llegar otro alivia con más lluvias.

Más allá del AMBA, en toda la provincia de Buenos Aires hay alerta. Desde el Gran Buenos Aires hasta el Partido de la Costa, el aviso tiene color amarillo, mientras que de allí para el sur y el centro de la provincia, el alerta pasa a ser de color naranja, lo que indica que las lluvias serán más intensas . Bien al sur, limitando con La Pampa y Río Negro, vuelve al amarillo, tanto por tormentas como por fuertes vientos.

Con alerta naranja también se encuentran el sur de Córdoba, parte de San Luis y todo Tierra del Fuego. Mientras que en amarillo, por tormentas, están Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Catamarca, Entre Ríos, La Rioja y La Pampa, además de Buenos Aires.

Por el viento, en tanto, están pintados de amarillo en el mapa Neuquén, Chubut, Santa Cruz y las Islas Malvinas, además de La Pampa y Buenos Aires.

El municipio de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata , dispuso suspender las clases en todos los niveles para este martes debido a la alerta naranja que rige sobre ese sector de la provincia de Buenos Aires.

“Los informes y los modelos que nos fueron llegando acerca de lo que se viene de ahora en adelante nos hablan quizá de una adversidad que puede ser más profunda que lo que ha pasado" hasta el lunes, dijo Rodrigo Goncálvez, secretario de Seguridad municipal.

El pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un nuevo frente de tormentas, con lluvias intensas y la posibilidad de fuertes vientos que permiten presumir la posibilidad de algunos anegamientos y riesgo de caída de cableados y árboles.

Los distritos de Mar Chiquita, General Alvarado y Tandil también habían suspendido las clases para el lunes pero General Pueyrredón se negó y este martes cambió su decisión para los turnos tarde y noche, al igual que lo hicieron Balcarce y Necochea.

La ciudad de Rosario también experimentó esta tarde el extraño ocaso del cielo seguido por una fuerte tormenta. Fue pasadas las 14 cuando cayó una lluvia torrencial que hizo bajar la temperatura que hasta el mediodía era agobiante.

Gonzalo Ratner, de la Dirección de Protección Civil, señaló que las primeras lluvias llegaron a las localidades de Venado Tuerto, Firmat y Casilda . Y, apuntó que los registros pluviométricos de esas localidades "son muy dispares porque en algunos lugares se dieron acumulados de 30 o 40 milímetros y en otros lados bastante más”.

Ratner dijo a radio Dos que el fenómeno era " localmente fuerte ; o sea que no pueden establecerse parámetros idénticos para toda la región afectada”.

“Estamos en marzo, que es el mes más lluvioso del año ”, remarcó el funcionario y destacó que “esta lluvia traerá alivio térmico pero las temperaturas subirán de nuevo hacia el fin de semana y esperamos para el sábado un nuevo fenómeno de características severas”.

Fuente: Clarín