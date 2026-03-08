El avance imparable del fútbol femenino: ya juega 1 de cada 4 mujeres

NACIONALES

Florencia espera ansiosa los lunes y miércoles, los días que entrena con un grupo de amigas. Los sábados también son especiales, porque hay partido. Y como les parecía poco tiempo con la pelota, agregaron amistosos los viernes . "Ay si, re, me encanta jugar. Empecé en 2024 y no paré", dice Florencia, licenciada en administración de empresas con un posgrado en finanzas. Tiene 35 años, y sus compañeras van de los 23 a los 43, algunas son madres, otras estudian, casi todas trabajan.

Compiten en el Polideportivo de Cramer en el torneo de Tiempo Extra. El equipo es Copa FC y representan a Copa Norte. "Fue en septiembre de 2022 que abrimos fútbol femenino como un espacio recreativo para chicas que nunca habían jugado y que querían divertirse y conocer gente, como algo social, y después le sumamos clases, pero siempre con la consigna de pasarla bien por sobre lo competitivo", explica Lucas Villar, director técnico, entrenador de futsal y al frente de Copa Norte Fútbol.

Hoy ya son unas 70 mujeres las que juegan todas las semanas . "Me parece bárbaro que haya cada vez más mujeres jugando al fútbol, es una actividad que no distingue géneros, y que todos deberían disfrutar", asegura Lucas.

Hay campeonatos amateurs, hay chicas que sólo juegan para divertirse, clubes y colegios que ofrecen la práctica a sus alumnas. Ya no quedan dudas: el fútbol femenino dejó de ser algo marginal para convertirse en un fenómeno deportivo y social. Lo que durante décadas se contó a través de historias aisladas y hasta actos de resistencia, hoy es una realidad que no solo muestra números y audiencias en alza sino también una gran proyección de mercado.

La historia tiene hitos que explican el recorrido. Si bien ya en 1971 la selección argentina participó del Mundial no oficial, fue recién en 1991 que la Asociación del Fútbol Argentino organizó el primer torneo oficial femenino. Durante casi tres décadas el campeonato fue amateur. El punto de inflexión llegó en 2019, cuando la AFA anunció la profesionalización parcial de la Primera División tras el reclamo público de jugadoras como Macarena Sánchez. Desde entonces, cada club de Primera debe firmar contratos profesionales y sostener estructuras específicas para la disciplina.

Entre 2015 y 2019, en paralelo al avance del movimiento feminista , aumentaron las escuelas de fútbol para niñas, los torneos barriales y la presencia en clubes tradicionales.

A ese crecimiento territorial ahora se le suman datos concretos sobre consumo. WINN Sports y VOICES! acaban de presentar el primer estudio nacional sobre fútbol femenino en Argentina . El relevamiento asegura que casi 3 de cada 10 argentinos juegan al fútbol al menos una vez al mes. Y que si bien la práctica sigue siendo mayoritariamente masculina, 1 de cada 4 mujeres jugó en el último año. Entre quienes consumen fútbol femenino, más de la mitad también lo practica.

El estudio confirma que el fenómeno ya tiene una base real de audiencia: 3 de cada 10 argentinos consumen contenidos de fútbol femenino al menos una vez al mes y un 14% lo hace semanalmente. Entre quienes juegan al fútbol con frecuencia, el seguimiento asciende al 57%.

El 65% de la población considera que el fútbol femenino recibe menos visibilidad de la que merece ; entre quienes ya lo siguen, el consenso trepa al 77%. Además, el 60% cree que puede atraer a personas que hoy no siguen el fútbol en general, ampliando la categoría. En términos de marcas, el 55% mejora su percepción cuando una empresa apoya la disciplina -un número que llega al 79% entre seguidores frecuentes-, lo que convierte al fútbol femenino en una plataforma de alto valor reputacional.

La combinación de profesionalización, expansión federal, legitimidad social y baja saturación comercial -asegura el informe- configura un escenario particular: el fútbol femenino argentino ya no es promesa, es presente. Y su crecimiento no solo habla de deporte, sino de una transformación cultural que redefine quiénes se sienten parte del juego.

"Para mi es importante que el fútbol femenino se masifique y se desarrollen espacios porque es una actividad sana. El crecimiento que está teniendo a nivel mundial es enorme y en Argentina es una pasión que no tiene género , con lo cual es importante que se creen espacios donde se pueda potenciar, se muestre el talento que hay y que ese talento vaya por el mundo y muestre la bandera con sus jugadoras", dice a Clarín Estefanía Banini, la 10 de la selección.

Ella empezó a los 7 años en Mendoza, donde nació. Hoy, a los 35, es mediocampista en el Levante Badalona de la Primera División Femenina de España. Pero tiene proyectos para Argentina: " El fútbol es el ADN argentino, tenemos una pasión única con este deporte , y lo bueno es que ahora lo estamos haciendo sin discriminar aunque todavía hay mucho por mejorar. Cada vez hay más niñas que lo hacen, cada vez hay más padres y madres que acompañan y cada vez hay más espacios. Me pone muy feliz".

"Y a raíz de todo lo que he hecho en mi carrera decidí armar un proyecto para dar charlas, hablar con las chicas para transmitir mi experiencia, academia, campus para prácticas -cuenta Estefanía-. El proyecto nace para crear un espacio para que quienes quieran perfeccionarse puedan encontrar un lugar donde tengan todas las herramientas que necesita una futbolista de la mano de profesionales. Quiero acompañar a cualquier niña y mujer que quiera llegar al máximo de su capacidad, acompañarla en este sueño".

"Me vuelve loca este deporte, creo y siento que todavía no tenemos espacios con formadoras que tengan la experiencia. Y es importante que se haga en Argentina porque tenemos un talento que bien guiado puede llegar bien lejos. Mi meta es que Argentina sea una potencia", asegura la 10.

Y concluye: "El lugar que ocupa la mujer en Argentina es cada vez más importante y estamos luchando para tener igualdad de condiciones en muchos trabajos y este es un espacio más que está ganando la mujer. Ya no se ve mal que esté haciendo este deporte , y eso me pone muy feliz porque creo que como sociedad estamos creciendo".

"Empecé a jugar desde muy chiquita, siempre me gustaron los deportes y sobre todo, la pelota, y el fútbol", cuenta Kerem Amarillo, 9 años. Primero jugó en un club de barrio en Rosario, fútbol 5, césped sintético, porque no había muchos clubes que tuvieran fútbol femenino cuando ella empezó, a los 5 años.

A los 8 Kerem se metió a jugar de manera más intensa en ADIUR (Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario), un equipo de la liga rosarina, en el que se sumó a las sub 10, jugaba con chicas más grandes. Empezó a entrenar todos los días. Fue creciendo ella y su pasión mientras jugaba torneos de fútbol los domingos a la mañana.

A fin de año le llegó una invitación para participar en una clínica que iban a dar los del Barcelona, y aceptó volando. Fue un intensivo de una semana, participaron 150 chicos y en esa convocatoria quedó seleccionada para otra clínica que se va a hacer en España del 21 al 28 de marzo con chicos de todo el mundo. Kerem no puede creer que va a jugar donde practicaba Messi, en la Masía, en Camp Nou. Por ahora también está fichada en el Social Lux de Rosario. Conoció dos profesoras mujeres y eso, dice, le hizo tomar mucho más cariño al fútbol.

Fuente: Clarín