Alerta por tormentas fuertes en gran parte de la Argentina: hay 16 provincias bajo advertencias amarillo y naranja este domingo 8 de marzo

NACIONALES

Las lluvias que se esperaban para la región del AMBA durante este domingo no sucederán, según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Estará nublado con temperaturas más acordes a media estación, pero no habrá lluvia.

Un panorama muy distinto ocurre en el centro del país, donde el ente gubernamental lanzó advertencias amarillas y naranjas por tormentas para 16 provincias . En algunos casos, serán puntualmente muy fuertes.

De acuerdo al parte oficial, la región más comprometida con naranja está en el centro del país. El oeste de Córdoba ; San Luis ; el sur de La Rioja ; La Pampa ; Río Negro ; y el sureste de Neuquén son los lugares donde se aguarda un domingo pasado por agua. Pero además advierten de tormentas localmente muy fuertes con actividad eléctrica, abundante precipitación en lapsos corto de tiempo, y posible caída de granizo.

En amarillo, según el SMN, hay otras 10 provincias comprometidas por tormentas. Formosa; Chaco; Santa Fe ; el oeste de Corrientes ; centro sur de Santiago del Estero ; sur de Catamarca; sudeste de San Juan; Mendoza ; gran parte de Chubut; y Santa Cruz .

En la Ciudad y el Conurbano, no habrá mal tiempo durante este domingo. La jornada se presentará ligeramente nublada y temperaturas que rondarán los 20°C durante la mañana, con máxima de 24°C que se dará en horas de la tarde.

Durante la tarde-noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, pero sin lluvias en el radar. El viento predominante será del oeste.

No variará demasiado el clima durante el resto de la semana. Habrá temperatura templada, estable y sin sobresaltos térmicos con nubosidad variable. Tampoco se prevén precipitaciones.

Según el SMN, este lunes se espera una máxima de 24 grados; para el martes, 25°C y a partir del miércoles, las máximas tendrán un pequeño ascenso con un pico que se dará el viernes con 28°C. No habrá calor sofocante, ni cambios abruptos en los registros térmicos.

Fuente: Clarín