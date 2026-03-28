Economistas estiman que la inflación de marzo se ubicaría en torno al 3%

El esfuerzo del Gobierno por reducir la inflación enfrentará en marzo un nuevo obstáculo significativo. A la habitual alta estacionalidad de ciertos rubros se suman los efectos de la guerra en Medio Oriente sobre los precios internacionales, especialmente de los combustibles, lo que presiona al alza el índice. En este contexto, varias consultoras estimaron que el IPC del tercer mes del año se ubicará entre 2,8% y 3,2%.

De confirmarse el extremo superior de ese rango, habría que remontarse justamente a igual mes del año pasado –cuando la inflación fue de 3,7%– para encontrar el último índice de inflación que comenzó con “3” en la era Milei . Si bien el Gobierno logró luego perforar el umbral del 2%, el proceso de desinflación se frenó en los últimos meses, con incrementos sucesivos hasta cerrar febrero en 2,9%.

Uno de los principales focos de preocupación es el aumento del 19% en el precio de la nafta durante las primeras tres semanas de marzo . Aunque los economistas aclaran que solo una parte de ese incremento impactará en el IPC de este mes –ya que otra porción se trasladará a abril–, estiman que podría aportar entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la inflación. En cambio, consideran que la suba en el corte de biocombustibles y la postergación impositiva autorizadas por el Gobierno para mitigar el impacto del precio del crudo en el surtidor tendrá un efecto limitado.

Con este escenario de fondo, el economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, proyectó una inflación cercana al 3% para marzo . “A diferencia de meses anteriores, los alimentos no están siendo el principal motor de los aumentos. Sin embargo, hay otros factores que sí están empujando el índice al alza”, explicó.

Según Menescaldi, tres rubros serán determinantes este mes. “Por un lado, educación, que en marzo suele concentrar cerca del 70% de la suba anual de ese ítem . También habrá impacto en transporte y comunicaciones , por el arrastre de aumentos previos. Y, en tercer lugar, indumentaria, debido a la estacionalidad asociada al lanzamiento de la colección de invierno ”, detalló el economista.

Respecto del impacto del encarecimiento de la nafta, Menescaldi estimó que un incremento promedio del 10% en la nafta podría sumar alrededor de 0,6 puntos porcentuales al IPC . “El combustible tiene una ponderación del 3,8% en el índice, por lo que cada suba del 10% implica unos 0,38 puntos porcentuales directos, a los que se agregan efectos indirectos”, señaló. En ese sentido, consideró que la mayor proporción de biocombustibles podría atenuar levemente los costos, aunque sin incidencia significativa .

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, indicó que su relevamiento mostraba una desaceleración inflacionaria hacia fines de febrero y comienzos de marzo, con registros cercanos al 2,6%, pero que en la tercera semana se produjo un salto, impulsado principalmente por el encarecimiento del combustible y su impacto en otros costos.

“Esto agregó unos 0,8 puntos porcentuales, por lo que estimamos que la inflación de marzo podría ubicarse en torno al 2,9% o incluso alcanzar el 3% ”, sostuvo.

Proyecciones similares manejan en la consultora LCG. La economista Melisa Sala señaló que el IPC de marzo se ubicaría entre 2,8% y 2,9% . “El impacto de la guerra en Medio Oriente, especialmente a través del aumento de los combustibles, explica que, una vez disipados los factores puntuales de febrero, la inflación se mantenga elevada”, afirmó.

Entre quienes anticipan un dato más alto se encuentra Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, quien proyecta una inflación cercana al 3,2% . “Marzo suele ser un mes con mayor presión inflacionaria por cuestiones estacionales, como el aumento en las cuotas escolares. La inflación núcleo podría ubicarse por debajo del índice general, en torno al 2,3%” , explicó.

En lo que respecta al efecto que puede llegar a tener el aumento de las naftas, Borenstein opinó: “Las naftas hasta el momento habrían subido un 19%, y dado su peso del 7% en el IPC, implica un aporte de 0,7 puntos porcentuales a la inflación del mes. El aumento se debe en parte a la guerra y en parte al hecho de que los precios regulados siguen relegados y falta ajustar algunos precios relativos ”, remarcó el economista.

Para Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, la inflación de marzo “empezará con 3”. Según explicó, el dato estará impulsado por el fuerte aumento en educación –habitual en el inicio del ciclo lectivo– y por la suba de precios regulados , como tarifas de servicios públicos y combustibles, que en conjunto crecieron por encima del 6%.

“ Buena parte de estos incrementos ya estaban previstos, pero en el caso de los combustibles se sumó un factor inesperado: el estallido del conflicto en Medio Oriente a comienzos del mes ”, analizó.

Por último, la economista Elisabet Bacigalupo, responsable de Análisis Macro de la consultora Abeceb, estimó que la inflación de marzo se ubicará entre 3,1% y 3,2%. Señaló que semanas atrás proyectaba un registro inferior al 3%, pero que la aceleración en alimentos –especialmente carnes y lácteos– y el shock petrolero derivado del conflicto internacional la llevaron a revisar su pronóstico al alza .

La economista de Abeceb agregó que existe además un efecto más difícil de medir en el corto plazo: el impacto sobre los costos logísticos, que suele trasladarse con rezago al resto de los precios . “A esto se suma la estacionalidad típica de marzo, con aumentos en educación, transporte y servicios en general, que vienen creciendo por encima de los bienes”, indicó.

En una mirada más amplia, Bacigalupo sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de desinflación lento, en el que la inercia inflacionaria –reflejada en contratos y ajustes indexados– resulta difícil de quebrar . “No es casual que durante al menos cinco meses consecutivos la inflación real haya superado a la esperada”, concluyó.

Fuente: La Nación