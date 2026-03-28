La secretaria del piloto denunció que el amigo de Adorni la hostiga y la justicia dispuso medidas

La Justicia dispuso medidas para proteger a Vanesa Tossi , la secretaria de la empresa aérea que usó el jefe de Gabinete Manuel Adorni para viajar desde Punta del Este a Buenos Aires, pues la mujer denunció que está siendo hostigada por Marcelo Grandio, amigo del funcionario.

La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo que, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, decidió que Marcelo Grandio se abstenga de contactarse con Vanesa Elizabeth Tossi.

No puede hacerlo ni por si mismo, ni por terceras personas, ni por teléfono ni de manera digital epistolar o presencial.

Tampoco puede acercarse a la casa de Tossi, a su lugar de trabajo o a los sitios donde concurre de manera habitual.

Debe abstener de " realizar actos de perturbación, intimidación, hostigamiento o presión" hacia la secretaria Tossi.

El fiscal Pollicita abrió una causa para que se investiguen las amenazas, presiones y “actos de amedrentamiento atribuidos a Marcelo Grandio”, a los que se refirió Tossi.

Tossi declaró el viernes como testigo sobre el vuelo de Adorni.

La secretaria dijo que Grandio lo pagó y le pidió que no le haga una factura. En medio de su declaración Grandio la llamó por teléfono y le mandó mensajes.

Tossi señaló al fiscal que esas llamadas buscaban amedrentarla y hostigarla, por lo que pidió protección judicial.

Fuente: La Nación