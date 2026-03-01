Dos heridos al registrarse un incendio en un departamento de Belgrano

NACIONALES

Un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano se incendió en la tarde de este domingo producto de un desperfecto en un aire acondicionado. Una mujer y un adolescente resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al Hospital Pirovano.

El hecho ocurrió en el séptimo piso del edificio ubicado en Franklyn D. Roosevelt 1598 , entre Avenida del Libertador y Montañeses. Según indicaron fuentes oficiales, el fuego inició pasadas las 16.30 a partir de un desperfecto en un aire acondicionado.

En el lugar se hicieron presentes cuatro móviles pertenecientes a personal de Bomberos de la Ciudad, quienes evacuaron completamente el edificio.

Durante el incendio un hombre tuvo que ser rescatado por los bomberos tras quedarse atrapado en la terraza.

Durante el operativo, dos personas tuvieron que ser atendidas. Se trata de una mujer de 41 años que sufrió quemaduras varias y de vías áreas y de un joven de 15 años. Ambos fueron trasladados al Hospital Pirovano.

Fuente: Clarín