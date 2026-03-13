Dónde ver y de qué se trata Bugonia, nominada a la Mejor Película del Oscar 2026

A unos días de los Premios Oscar 2026 , que se llevan a cabo este domingo 15 de marzo, varias personas buscan la forma de ver las películas nominadas a Mejor película . Una de ellas es Bugonia , el film dirigido por Yorghos Lanthimos y que está protagonizado por Emma Stone y Jesse Plemons .

Las películas de Lanthimos se caracterizan por tocar temas profundos y tener una trama bastante diferente. Bugonia no es la excepción, puesto que trata de dos jóvenes que secuestran a una empresaria exitosa porque creen que es un extraterrestre. La crudeza de sus actuaciones y su ambientación le dio varias críticas positivas: en el sitio especializado de cine y televisión, Rotten Tomatos , tiene un 88 de aceptación.

Es así que este año se valió de cuatro nominaciones en los Oscars : Mejor película, Mejor actriz para Emma Stone, Mejor banda sonora y Mejor guion adaptado . Ganó al menos 10 premios hasta marzo de 2026, principalmente en festivales y asociaciones de críticos.

No es la primera vez que Stone está nominada a un premio Oscar . La actriz fue nominada en cinco oportunidades, de las cuales se llevó la estatuilla con La La Land y Pobres Criaturas . Su relación con Lanthimos fue muy fructífera: de las cuatro veces que trabajaron juntos, obtuvo tres nominaciones ( La favorita , Pobres criaturas y Bugonia ).

Dado que se estrenó en diciembre de 2025, hoy en día está disponible en muy pocas salas de cine . En cuanto a la posibilidad de verlo por streaming , se encuentra en Amazon Prime Video , pero todavía no está disponible en la Argentina. De todos modos, después de la ceremonia de los Premios Oscar se espera que se suba a alguna plataforma para ver online.

Se trata de una película de ciencia ficción con elementos de comedia negra . está basada en película coreana Save the Green Planet! de 2003, dirigida por Jang Joon-hwan. La sinopsis oficial detalla: “Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la directora ejecutiva de una reconocida empresa porque están convencidos de que es un alienígena decidido a destruir la Tierra”.

Michelle Fuller , directora ejecutiva de la megacorporación farmacéutica Auxolith, es secuestrada por Teddy Gatz , un trabajador de la compañía obsesionado con teorías conspirativas, y su primo autista Don . La llevan a su granja y la encierran en el sótano con la misión de salvar a la población de los “ andromedanos ”, quienes estarían exterminando a las abejas de la Tierra, destruyendo comunidades y obligando a los seres humanos a vivir en un estado de sumisión insensibilizada. En sus intentos, la tensión sube porque ella niega todo, mientras ellos están determinados a que se contacte con su Nave Madre.

El elenco tiene a Emma Stone y Jesse Plemons como protagonistas. También participan Alicia Silverstone, Aidan Delbis y Stavros Halkias.

La palabra Bugonia es un término de origen griego que se refiere a un antiguo mito sobre la generación espontánea de abejas a partir del cadáver de un buey sacrificado . En la mitología, Aristeo (hijo de Apolo) pierde sus colmenas tras la muerte de Eurídice ; entonces decide sacrificar un novillo, lo enterró parcialmente y de su descomposición surgieron abejas nuevas , simbolizando renacimiento de la muerte. Esto explica en parte la imagen de los posters oficiales del largometraje.

Fuente: La Nación