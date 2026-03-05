Discutió con su pareja, salió enojado de su casa y mató a un vecino: lo detuvieron tras 10 años prófugo

Durante más de una década, Enrique Marcelo Paz no había vuelto a verse por las calles de Villa Tranquila, en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda. Había desaparecido tras ser acusado de haber matado a su vecino luego de una discusión en mayo de 2015.





El silencio se rompió hace unos días, cuando un familiar de la víctima lo reconoció en el barrio. Ese encuentro casual terminó con la detención de Paz, que estuvo prófugo de la Justicia durante más de diez años.





El detenido, de 48 años, permanecía con pedido de captura desde el 9 de mayo de 2015. Aquel día, después de discutir intensamente con su pareja, salió de su casa, ubicada a pocas cuadras del lugar del hecho, portando un arma de fuego. Estaba ofuscado.





Paz caminó hasta la esquina de Estanislao del Campo y General Levalle, frente al Club Social y Deportivo Levalle. Allí se cruzó con Miguel César Molina, su vecino de 31 años. Según los investigadores del caso, no existían antecedentes de conflictos previos entre ambos.





El encuentro fue breve. Paz, en estado de alteración, intercambió unas palabras con Molina y, casi sin mediar, le disparó en el abdomen. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Pedro Fiorito de Avellaneda, donde falleció poco después debido a la gravedad de la herida.





Fuentes policiales informaron a Infobae que tras el crimen, Paz, conocido en la zona como “Porky”, escapó inmediatamente de la escena. Desde entonces, nada se supo de él hasta esta semana.





La causa se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 de Avellaneda-Lanús, que hoy está a cargo del fiscal Mariano Zitto e investiga otro tipo de delitos, pero que en ese momento era una fiscalía descentralizada del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Así, en el medio de las cuestiones burocráticas, hubo también cambio de fiscales.





Al margen de todo ello, la investigación nunca se cerró. Durante años, en el expediente se reunieron pruebas y testimonios que identificaban a Paz como el autor del homicidio y la orden de detención seguía vigente. El problema era que no se podía dar con su paradero.





El caso volvió a tener novedades hace aproximadamente diez días, luego de que uno de los familiares de Molina reconociera a Paz mientras realizaba un trámite en los alrededores de Villa Tranquila. La información llegó rápidamente a la fiscalía, que reactivó el pedido de búsqueda.





A partir de ese dato, la DDI de Avellaneda-Lanús profundizó las tareas investigativas, analizó comunicaciones y llevó a cabo otras medidas hasta que finalmente localizó el domicilio donde Paz se ocultaba en el mismo barrio. Lo siguiente fue montar un operativo de vigilancia encubierta. Cuando los agentes vieron al prófugo salir de la vivienda, lo capturaron sin resistencia.





Durante los años como prófugo, Paz no registró empleos en blanco ni deudas bancarias a su nombre. Sí consta que fue beneficiario de dos planes sociales en ese período.





De acuerdo a lo que pudo saber este medio, el acusado fue trasladado este miércoles a sede judicial y se negó a declarar ante la fiscalía. Durante la audiencia se le notificó la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.





Al no haber elementos que indiquen una relación conflictiva previa entre Paz y Molina, el hecho quedó circunscripto a la reacción violenta tras una discusión con su pareja.





El expediente judicial, que nunca cambió de fiscalía pese a las modificaciones administrativas en el departamento judicial de la zona, se encuentra ahora en etapa de prisión preventiva y posterior elevación a juicio.





Una voz cercana a la investigación señaló que la causa ya reúne todas las pruebas necesarias y que el paso siguiente será la instancia judicial definitiva para definir la responsabilidad penal del acusado.