Disculpas públicas y nueva estrategia: el giro en la defensa de la argentina acusada de racismo en Brasil

La situación judicial de Agostina Páez , la argentina de 29 años investigada en Brasil por realizar gestos racistas contra empleados de un bar en Río de Janeiro, dio un giro. La joven cambió de defensa y su nueva abogada, la brasileña Carla Andrade Junqueira , plantea una estrategia distinta: reconocer el error y buscar que la eventual condena pueda cumplirse en la Argentina. “ Cometió un error y un delito , lo que tenemos que discutir es cómo va a cumplir la pena”, dijo a Clarín .

Junqueira fue crítica con la defensa anterior y explicó por qué decidió cambiar el enfoque del caso. “Cuando entré para ayudar, la idea era formar parte de un equipo, pero no estuve de acuerdo con la defensa que ella tenía antes. Su estrategia incluía decir que ella fue víctima de violencia y que por eso reaccionó así. Le dijeron que debía mantener silencio y acusar a la víctima. Esto no iba a funcionar ”, sostuvo.

Según relató la abogada, fue en ese momento cuando decidió plantearle directamente a Páez que el camino debía ser otro.

“Le dije a Agostina: ‘Esto no es así, te está hundiendo’ . Cuando leí la carta a la acusación echando la culpa a las víctimas , dije: No estoy de acuerdo en que sufriste una situación de violencia de género y que por eso reaccionaste con un gesto racista”.

La nueva línea de defensa parte de una premisa distinta de no discutir si los gestos existieron, sino enfocarse en la forma en que la joven deberá responder ante la Justicia. "El hecho no se puede negar. El video recorrió todo el país" , le contó la abogada a Clarín .

Además, explicó lo que le dijo a su clienta: “Sos joven, estabas en una situación de conflicto, estabas nerviosa, estaban todos alterados, cometiste un error, cometiste un delito y tenés que pagar por eso. Lo que nosotros tenemos que discutir es la forma”. Asimismo, empatizó con Agostina: "Todos cometemos errores".

Y agregó cuál será el objetivo principal de la defensa: “Mi idea es que cumpla su pena en la Argentina” .

La abogada también consideró que el manejo público del caso complicó aún más la situación judicial de la joven.

“Se puso de punta a todos los brasileños. La estrategia de comunicación fue un desastre porque se negaba a hablar con la prensa. Yo soy brasileña, sé cómo funcionan las cosas acá ”, señaló Junqueira, que fue abogada de Thelma Fardin en la causa contra Juan Darthés en Brasil .

El caso tuvo una enorme repercusión en Brasil y se viralizó rápidamente en redes sociales, lo que generó una fuerte reacción pública contra la joven argentina.

Según Junqueira, Páez está arrepentida por lo ocurrido y recién ahora terminó de dimensionar el impacto de sus actos.

“ Está efectivamente arrepentida , porque finalmente terminó de entender que fue de verdad un error”, afirmó.

En los últimos días también se conoció un audio en el que la joven pidió disculpas públicamente. En ese mensaje señaló: “He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias”.

La abogada anticipó además que Páez publicará un video con una disculpa pública en sus redes sociales.

Mientras avanza la causa judicial, la joven permanece en Río de Janeiro con medidas cautelares y monitoreo electrónico.

Según explicó su abogada, el impacto del caso en su vida personal y laboral ha sido fuerte.

“Está lejos de su país, de su familia , perdió contratos, no puede trabajar, es la enemiga pública. Ella ya está pagando por lo que hizo y se arrepiente”, afirmó Junqueira.

El expediente continúa en trámite en la Justicia de Río de Janeiro y el 24 de marzo habrá una audiencia que podría marcar un punto de inflexión en el proceso. “ Ese día podremos tener una definición ”, dijo.

Sin embargo, aclaró que el proceso podría extenderse: “Tanto la querella como la fiscalía pueden apelar , por eso puede que lleve más tiempo”.

Antes de esa instancia, Junqueira busca avanzar con gestiones directas ante la Justicia brasileña.

“Quiero hablar con el juez, con la fiscal, gestionar las cautelares, decir que hay maneras menos graves de cumplimiento de pena. Discutir el cálculo de la pena y que pueda volver a su país”, señaló.

La expectativa de la defensa es que el cambio de estrategia y el reconocimiento del error permitan abrir la posibilidad de que Páez espere la resolución final en la Argentina.

