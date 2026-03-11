“Estamos perdiendo lo poco que teníamos”, el drama de los barrios inundados de Tucumán donde cayó en un día la lluvia de todo un mes

"Se está perdiendo lo poco que teníamos" , dice una de las vecinas afectadas por el temporal que azotó Tucumán en las últimas horas. En un día, cayó el equivalente a lo que llueve en un mes. Los 170 milímetros dejaron casas inundadas, clases suspendidas y un pronóstico poco alentador para los próximos días.

Es temporada de lluvias, pero el norte argentino registra récords de precipitaciones en lo que va del verano. Salta y Jujuy también fueron de las provincias más afectadas , pero al drama lo viven ahora las familias de Tucumán.

"No vamos a recuperar lo que perdimos" , lamenta Elsa, una de las víctimas por las inundaciones. Entre los afectados, la historia de terror parece repetirse: todo les recuerda al 2017, cuando muchos lo perdieron todo a causa de las lluvias.

Si bien las tormentas provocaron destrozos en toda la provincia, hay algunas localidades más afectadas que otras. Desde La Madrid , un móvil de La Gaceta dejó ver cuál es la situación este miércoles en la entrada del pueblo.

Desde la Ruta 157, los vecinos huyen de sus casas con lo puesto. Muchos llevan horas exiliados de sus hogares. Alertados por la crecida del agua, algunos de ellos decidieron salir por la tarde del martes, antes de que llegara lo peor.

Tapada con una manta húmeda, otra mujer contó su historia: "Cerramos las puertas y salimos a la ruta" , relató visiblemente afectada. El acceso a esta localidad está restringido y son algunos pocos los que llegan hasta la ruta como pueden.

Ante la emergencia, algunas cámaras registraron el rescate de un hombre mayor que intentaba salir en medio de la corriente . El hecho fue documentado por el sitio de La Gaceta. En medio de la calle -convertida en un río- el anciano fue socorrido por los equipos de rescate en una grúa.

Los animales también están en peligro . Si bien algunos fueron alzados y salvados por sus dueños, se vio a otros perros flotando de un lado para otro con sus últimas fuerzas, sin rumbo alguno.

Bajo una carpa, en medio de la intemperie, se encontraba Lilia, una vecina que cargó lo que pudo para no lamentar la pérdida. En un carrito, salió a las seis de la tarde del martes de su casa y se instaló en la ruta con una mesa, ollas, platos, ropa y hasta su propia cocina.

Alrededor de 300 vecinos fueron evacuados y siguen sin saber en qué estado se encuentran sus hogares, anegados por la fuerte y constante caída del agua.

El Gobierno anunció este miércoles la suspensión de las clases tanto en establecimientos públicos como privados. La medida tiene dos objetivos: por un lado, proteger a los afectados y prevenir riesgos; por el otro, utilizar estos espacios como refugios.

Familias completas debieron improvisar refugios temporales a la orilla de la ruta o en zonas altas. En medio del frío y la humedad, y con sus prendas mojadas, la atención comienza a llegar a los distintos puntos afectados.

Los vecinos reclaman por las obras que faltan y aseguran que las inundaciones se volvieron costumbre en los barrios fuera de la ciudad. Mientras continúan los trabajos de asistencia, los afectados exigen respuestas y piden lo básico : ropa, alimentos, atención sanitaria y refugios porque saben que nadie se hará responsable de devolverles lo perdido.

El agua comienza a descender en la ciudad, pero hay zonas anegadas en donde ya no drena . El temporal causó destrozos: se registraron árboles caídos, algunos derrumbes y hasta cortes totales en algunas rutas.

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán pidió a los conductores circular con extrema precaución. Uno de los puntos más afectados es el de la Ruta Provincial 304 (entre la Ruta 310 y el Dique El Cajón). También se reportaron problemas en la Ruta Provincial 338 y en la 308, por lo que el tránsito permanece cortado.

Por el momento, se habilitó un paso alternativo únicamente para peatones y motocicletas en la Ruta 341 , a la altura del kilómetro 31. Las tareas de despeje y control continúan.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, se esperan más lluvias para los próximos días. La situación pone en alerta a toda la provincia. El pronóstico indica altas probabilidades de lluvia hasta el sábado . El alivio llegaría recién el domingo, aunque para el lunes próximo también se pronostican tormentas.

