Día de la Mujer: revelaron que el 31% de los hijos de víctimas de violencia de género sufrieron agresiones

En el marco de la conmemoración de otro Día Internacional de la Mujer , la Oficina de la Mujer (OM) y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) elaboraron un informe especial sobre cómo la violencia de género afecta a las madres de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de este relevamiento, alertaron que el 31% de las denuncias radicadas incluían como víctimas directas a sus hijos.

Las estadísticas fueron tomadas del Registro Nacional de Femicidio de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado entre 2023 y 2024. Asimismo, informaron que los resultados fueron enviados a la Relatora Especial de la Naciones Unidas (ONU) sobre la violencia contra las mujeres y niñas, Reem Alsalem , para que sea expuesto durante el 62.° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Infobae , en esos años se recibió un total de 14.062 provenientes de mujeres víctimas de la violencia de género. No obstante, se comprobó que el 81%, es decir, el 11.886, correspondía a las madres que se encontraban sumergidas en esa realidad y que un 70% no convivía con sus respectivos agresores.

En línea con esto, las autoridades se alarmaron por la cantidad de hijos menores de edad que fueron identificados como víctimas directas de las agresiones. Aunque no se dio a conocer el número total de los damnificados, en porcentajes representaban a un total del 31% de los casos.

De hecho, las autoridades mostraron su preocupación al confirmar que, en ese período, a nivel nacional se registraron nueve hechos que derivaron en los homicidios de las madres y sus hijos. “5 siendo las dos víctimas directas de femicidio, 3 casos en que la madre fue víctima directa y su hijo varón víctima de femicidio vinculado, y 1 caso con tres víctimas de femicidio vinculado -la madre del sujeto activo y dos de sus hermanas”, ampliaron.

Incluso, alertaron por la incidencia de la violencia vicaria , ya que se contabilizaron seis causas, en donde los hijos de una mujer fueron asesinados con la intención de generar un sufrimiento a sus madres o porque habrían intentado defender a sus progenitoras de las agresiones .

Mientras que señalaron que entre 2023 y 2024 hubo un total de 478 víctimas de femicidio , destacaron que, al menos, 204 de ellas eran madres. Según indicaron, la cifra de los menores de 21 años que fueron afectados por los crímenes era de un aproximado de 434.

De ese universo de 434 hijos, indicaron que “al menos 205 eran en común con los sujetos activos” . Mientras que en 2023 se contabilizaron un total de 118 menores afectados, en 2024 la cifra descendió a 87 damnificados.

Debido a que la cifra abarcada en el RNFJA también incluía a hijos considerados como mayores de edad, según lo indica la legislación nacional, las autoridades subrayaron que 407 de ellos eran menores de edad (de 0 a 17 años) que estaban al cuidado de sus madres.

El informe también permitió definir que, en la mayoría de los femicidios, los agresores fueron identificados como ex parejas de las víctimas . Mientras que esta categoría representó un 52% del total, otro 20% de las personas denunciadas eran parejas convivientes.

Aunque agregaron el dato de que el 18% restante eran familiares (hijos, padres, hermanos u otros familiares) de las denunciantes, las autoridades remarcaron que los femicidios habían sido cometidos en un 80% por parejas, ex parejas, o personas que habían mantenido un vínculo sexoafectivo con la víctima.

Frente a estas estadísticas, la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica plantearon que las mujeres que serían madres tendrían un 2,2% de riesgo de ser víctimas de femicidio , a diferencia de aquellas que no tendrían hijos. No obstante, aclararon que sería necesario realizar un análisis más completo y exhaustivo.

De la misma manera, determinaron que un 98% alegó haber sufrido violencia psicológica , un 70% fue víctima de violencia simbólica y otro 48% padeció episodios de violencia física . Incluso, indicaron que hubo registro de un 36% que sufrió de violencia económica y/o patrimonial y un 7% de violencia sexual .

Por último, las autoridades reconocieron que las mujeres madres migrantes de otros países representaron un 26% del total de las denuncias recibidas. La lista de los sectores más vulnerables fue completada por un 15% de mujeres migrantes del interior, un 5% integrantes de pueblos originarios, otro 5% que presentaba algún tipo de discapacidad y el 1% eran afrodescendientes.

Fuente: Infobae