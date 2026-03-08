Se conocieron los resultados de la autopsia del docente que fue asesinado en su departamento en Caballito

En plena investigación del crimen de David Walter Aguirre , el docente universitario de 55 años que fue hallado sin vida en su departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito , este sábado la autopsia confirmó que el hombre murió por asfixia. Además, resaltaron que la víctima habría conocido a su asesino y le habría permitido el ingreso a la casa.

Según determinaron los informes forenses, la causa de la muerte fue asfixia provocada por la obstrucción de las vías respiratorias . La maniobra se habría realizado con una prenda de vestir , junto con la aplicación de presión manual sobre el cuello .

Por este motivo, los forenses plantearon que el uso de este método reforzaría la hipótesis de que se habría tratado de un ataque directo, sin posibilidad de defensa. A pesar de esto, indicaron que habría altas probabilidades de que Aguirre conociera a su agresor .

De acuerdo con la información publicada por Agencia Noticias Argentinas , la víctima habría permitido voluntariamente la entrada de quien terminó con su vida, ya que en la escena del crimen no se encontraron señales de violencia en puertas o ventanas ni indicios de robo.

El docente universitario fue encontrado este miércoles en el primer piso de un edificio ubicado en Hidalgo al 300 . Según informaron fuentes del caso a Infobae , un compañero de trabajo lo halló sin signos vitales y dio aviso de inmediato al 911.

Al momento de ser encontrado, las autoridades confirmaron que estaba maniatado, tenía una funda de almohadón dentro de la boca y la habitación estaba desordenada. Además, indicaron que presentaba diversas heridas contusas en varias zonas de su cuerpo.

“Al parecer, la víctima pasó la noche con una persona de sexo masculino”, precisaron las fuentes a este medio , tras indicar que la principal hipótesis apuntaría a que habría sido víctima de un “viudo negro”. Desde ese entonces, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Criminal y Correccional N° 58 quedaron a cargo de la investigación.

En el perfil que la víctima tenía en LinkedIn, se había identificado como licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, desde finales de 2024, comunicó que había empezado a desempeñarse como CEO de Fenikso , una empresa dedicada a la ciberseguridad. Su desempeño profesional incluía la dirección de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Flores (UFLO) , tras haber sido profesor asociado y coordinador en la misma institución.

Al frente de Fenikso, contó que se mantuvo activo en la formación de profesionales, integrando equipos docentes en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales , el Colegio del Pilar y la Universidad Escuela Argentina de Negocios . Dentro de la UBA, también ejerció como profesor adjunto en la materia “Planeamiento a Largo Plazo” en la Facultad de Ciencias Económicas.

La trayectoria de Aguirre abarcó también el sector público, debido a que registró haber colaborado con el Ministerio de Educación bonaerense en el programa Conectar Igualdad. Según describió, había realizado relevamientos y capacitaciones en distritos bonaerenses.

Por otro lado, su actividad académica y profesional fue acompañada por una presencia activa en las redes sociales, donde solía compartir imágenes con su madre, alumnos y egresados, así como instantáneas de viajes.

Incluso, tenía publicaciones que solían generar bastante interacción entre los usuarios. Como, por ejemplo, en un video en el que Aguirre explicaba el alcance de la carrera de Administración, donde recibió numerosos mensajes de sus ex alumnos que destacaron su labor. “Qué placer compartir las aulas con vos” y “¡Mi profe adorado! Excelente docente y ser humano” son parte de los comentarios publicados en la plataforma.

Fuente: Infobae