Día de la Memoria: el mapa de cortes y calles afectadas en CABA para este 24 de marzo

A 50 años del golpe militar y al igual que cada 24 de marzo , distintas organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas y movimientos sociales marcharán hacia Plaza de Mayo en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia . El acto central está previsto para las 16 .

Partirá a las 7 desde Avenida del Libertador y Besares (exESMA) para dirigirse en primer lugar hacia San José 1111 -lugar donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria- y continuará hacia Plaza de Mayo.

Partirá desde Diagonal Norte y Florida hacia Plaza de Mayo a partir de las 13.30.

Desde Yrigoyen 1584 -Casa de las Madres- marcharán a las 13 hacia Plaza de Mayo.

Se concentrará en Diagonal Sur y Bolívar para marchar a las 14 hacia Plaza de Mayo.

A las 12, se reunirán en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen para marchar hacia Plaza de Mayo.

Se concentrará a las 13 en Alsina y avenida Entre Ríos para marchar desde las 14 hacia Plaza de Mayo.

Partirán a las 12 desde Avenida de Mayo y Tacuarí.

Concentra desde las 12 en el Obelisco -Yrigoyen y 9 de Julio- para marchar hacia Plaza de Mayo.

Este martes 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como es habitual, el feriado afecta al funcionamiento de los distintos servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: TN