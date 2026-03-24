Hay alerta amarilla por lluvias y vientos de hasta 110 km/h en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en algunos sectores de Mendoza , San Luis , Chubut , Santa Cruz y Tierra del Fuego .

Además, rige una alerta amarilla por viento Zonda para Mendoza. Santa Cruz presenta una alerta amarilla por lluvias .

Las zonas se verán afectadas por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm , pudiendo ser superados en forma local.

No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas mas elevadas.

Para Mendoza y San Luis, las áreas se verán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h .

En Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, las zonas se verán afectadas por vientos del sector oeste a velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h .

El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas , donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

Fuente: TN