Detuvieron a un policía acusado de atropellar y matar a una mujer en Santiago del Estero

NACIONALES

Un policía está detenido acusado de chocar, matar y abandonar a una mujer en la provincia de Santiago del Estero . La víctima Luciana Soledad Noriega viajaba como acompañante en una moto.

El accidente ocurrió el lunes, pero fue dado a conocer en las últimas horas, sobre la Ruta 21, a la altura de Bayo Muerto, en el departamento de Banda.

Noriega, de 20 años, iba en una moto Gilera 110 cc conducida por Francisco Ariel Paz, de 19, cuando una camioneta los embistió y escapó a toda velocidad . El impacto fue tan violento que la joven murió en el lugar .

Bajo las órdenes del fiscal Hugo Herrera, la Policía empezó una investigación contrarreloj, informó Nuevo Diario Web . A partir de los testimonios de los vecinos y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, identificaron el vehículo involucrado : una Toyota Hilux. Con la patente pudieron dar con el conductor.

De esta manera, descubrieron que el dueño de la camioneta era un oficial de la Policía de Santiago del Estero , de apellido Ibarra, que prestaba servicio en la Comisaría 22.ª de Monte Quemado.

La camioneta fue hallada en un campo de Tintina, donde el Policía la habría escondido y modificado para borrar las huellas del choque .

Una comisión policial llegó en la noche del jueves hasta la dependencia donde trabajaba Ibarra y lo detuvo. Ahora enfrenta acusaciones por homicidio culposo, abandono de persona e incumplimiento de los deberes como funcionario público.

En las próximas horas, la fiscalía lo indagará para determinar su responsabilidad en el hecho y avanzar con la causa.

Fuente: TN