Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su expareja y su hijastra: estaba prófugo desde 2010 por un crimen

Un hombre de 47 años fue detenido en la localidad chaqueña de Colonia Benítez acusado de abusar sexualmente de su expareja y de la hija menor de ella .

Al momento de su arresto, la Policía descubrió que además tenía un pedido de captura vigente por un crimen cometido en 2010 en la provincia de Santa Fe.

La investigación empezó a partir de la denuncia de una mujer de 38 años, quien relató que fue amenazada y atacada en su casa , ubicada sobre la calle Belgrano.

En ese sentido, aseguró que el hombre no solo ejercía violencia contra ella, sino que también atentó contra la integridad de su hija , menor de edad, lo que agravó la situación y motivó una rápida intervención de las autoridades.

A partir de la denuncia, activaron los protocolos de protección para las víctimas y desplegaron un operativo cerrojo en la zona, que permitió ubicar y detener al sospechoso en las primeras horas del día.

Durante ese procedimiento, los policías constataron que el detenido tenía un pedido de captura vigente desde el 1 de noviembre de 2010, solicitado por el Juzgado de Instrucción de Cañada de Gómez, por una causa por homicidio.

El hombre permanecía prófugo desde entonces y logró mantenerse oculto durante años hasta su reciente detención en territorio chaqueño.

Luego de su captura, quedó a disposición de la Justicia, tanto por la causa actual vinculada a los abusos como por el requerimiento pendiente por el crimen cometido en Santa Fe.

Días atrás, una nena de 11 años quedó internada en Chaco, luego de haber sido brutalmente golpeada por su padrastro . El hecho salió a la luz cuando la víctima logró escapar y pedir ayuda.

Los agentes de la Comisaría Quinta llegaron al lugar y encontraron a la menor en la casa de una vecina .

De acuerdo al testimonio de la mujer, la nena llegó en busca de protección luego de ser atacada. Ante esta situación, los agentes dieron intervención a la Unidad de Protección Integral (UPI), solicitaron asistencia médica urgente y comenzaron un operativo para dar con el agresor.

Fuente: TN