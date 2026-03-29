En silencio por el caso Adorni, LLA impulsa una nueva Ley Bases en la Ciudad y tensiona el vínculo con Jorge Macri

La carrera por la jefatura de gobierno se recalienta en la Legislatura porteña . Es que, tras la apertura de sesiones ordinarias, La Libertad Avanza (LLA) presentó una batería de proyectos para “simplificar” el Estado, bajar impuestos y recuperar el orden público en la ciudad. Es una agenda que se disputarán este año con Jorge Macri, a quien acusan de replicar sus iniciativas y buscarán desplazar del Ejecutivo en 2027.

En el partido de Javier Milei prefieren no adelantarse a la campaña del año que viene, pero ya hablan en privado de su eventual desembarco en Uspallata. Evitan hablar de nombres propios. Sucede que quiénes se perfilaban como posibles candidatos se encuentran hoy alejados de la discusión porteña: mientras Patricia Bullrich se muestra enfocada en sus tareas en el Senado, Manuel Adorni intenta sortear el escándalo por sus propiedades y el vuelo privado a Punta del Este .

Con la danza de nombres en pausa, son los propios legisladores los que buscarán ganar protagonismo y apuntalar la agenda libertaria en el distrito. Eluden cualquier mención al jefe de Gabinete nacional , pese a que fue quien encabezó la lista violeta en los últimos comicios porteños.

Descartan también que las polémicas que lo rodean puedan opacar el trabajo del partido a nivel local pese a que, cuando adelantaron en redes sociales la batería de iniciativas de enviarían a la Legislatura, Pilar Ramírez , presidenta del bloque libertario, aseguró que había recibido del propio Adorni un total de 66 proyectos a presentar en el tradicional bastión de Pro. Entienden que el funcionario ya dio todas las explicaciones que correspondían.

Recibí de @madorni 66 proyectos para presentar en la Legislatura. Eliminar la pauta oficial, endurecer penas a trapitos, menos burocracia y adhesión a la Ley Anti Mafia y la Reforma Migratoria. Es hora de llevar a la Ciudad el modelo de Milei que está cambiando la Argentina. pic.twitter.com/M36Qju0eau

Esquivos de quien fue su primera apuesta para el distrito, se aprestan a poner el foco de la discusión en la figura de Javier Milei y su propuesta. Asumieron la misión de demostrar, como ya advirtió Ramírez, que es el Presidente quién más ha trabajado por los porteños y que la ciudad -a la que consideran “sin rumbo” y atrasada desde la llegada de Macri al Ejecutivo- debe empezar a moverse al ritmo de la Casa Rosada. Por eso, impulsan en el parlamento local iniciativas calcadas sobre la hoja de ruta de Presidencia , con las que apuestan a marcarle la cancha al jefe de gobierno.

“La ciudad necesita un Gobierno con visión y decisión política, capaz de avanzar en cambios estructurales que durante años fueron postergados. El gobierno nacional viene impulsando soluciones de fondo que la Ciudad tiene que acompañar. El país avanza y la ciudad se queda a medio camino. Perdió agilidad. Es hora de que la ciudad avance a la velocidad de la nación”, explican en el bloque violeta.

Buscan, por un lado, profundizar el alivio fiscal -con la eliminación del Impuesto a los sellos para operaciones inmobiliarias y beneficios de hasta 100% en Ingresos Brutos, entre otras propuestas- y la simplificación burocrática (por ejemplo, con habilitaciones comerciales ex post). Por otro lado, volverán a insistir con un achicamiento del Estado mediante una adaptación de la Ley Bases que incluye privatizaciones y eliminación de dependencias públicas.

También se preparan para dar batalla en materia de seguridad y orden público, con un proyecto para bajar la edad de imputabilidad y una reforma más estricta del Código Contravencional con “mayores penalidades por conductas violentas, protección reforzada a menores, sanciones por obstrucción del tránsito y medidas contra el daño al espacio público”.

Son, en todos los casos, áreas temáticas en las que empiezan a sentirse los chispazos con Macri , que se aferra a una impronta de orden y control para dejar atrás las críticas que recibió su gestión en otros campos como la limpieza e higiene urbana y que condicionaron la campaña electoral en la ciudad.

En los últimos meses, el jefe de Gobierno endureció su perfil y profundizó su alineamiento con las políticas de orden público, con anuncios de desalojos y penas más severas para trapitos . Avanzó, además, con recortes en el Estado: impulsó la concesión de los medios públicos -una iniciativa señalada en la oposición como inconstitucional-, así como también un plan de retiros voluntarios .

En LLA celebran con cierta ironía ese viraje a la vez que proclaman como propias esas banderas de mayor austeridad y control. Puertas adentro, no dejan de cuestionar que Macri “copia” sus propuestas, aunque en público suelen hablar de una mayor permeabilidad del jefe de Gobierno a sus ideas, un logro que atribuyen al resultado de la elección de mayo .

Entre la queja y el tono humorístico, el último chispazo entre LLA y el oficialismo porteño ocurrió la semana pasada, cuando Macri informó el lanzamiento de nuevos créditos hipotecarios para la clase media. “Parecida, casi un homenaje, pero nuestra propuesta es mejor: CIERREN EL IVC [Instituto de Vivienda de la Ciudad]. Menos cajas para la política, mejores créditos, más libertad”, escribió Ramírez en su cuenta de X.

Así, la competencia parece imponerse sobre cualquier intento de cooperación , aunque en LLA advierten que ejercen una “oposición constructiva” y no están enemistados con el partido que supo ser su aliado en las elecciones nacionales de octubre. La tregua que sellaron en su camino a las urnas, sin embargo, se resiente.

Parecida, casi un homenaje, pero nuestra propuesta es mejor: CIERREN EL IVC. Menos cajas para la política, mejores créditos, más libertad. https://t.co/iu786Iz7db

El partido de Milei mantiene reserva, en tanto, sobre la posibilidad de llegar a una PASO con Pro para 2027, aunque suelen destacar el triunfo que obtuvieron en los comicios de mayo, cuando su cosecha de votos prácticamente duplicó la del sello amarillo. Si no es un guiño a que podrían prescindir de Pro, sí es, al menos, una demostración de fuerzas en el tablero porteño. El mensaje es claro: la hegemonía de Pro ya no es tal.

Ese nuevo balance quedó en evidencia también al momento de negociar las comisiones , cuando LLA hizo valer su predominio en las urnas y el crecimiento de su representación parlamentaria. El bloque que conduce Ramírez había solicitado en la primera reunión en que se discutió el reparto la adjudicación de siete presidencias de comisión , la misma cantidad que terminó por conseguir en la distribución final.

Según pudo saber LA NACION , tendrá bajo su mando áreas clave como Justicia, Asuntos Constitucionales y Relaciones Interjurisdiccionales , por donde pasaría el acuerdo de traspaso del fuero laboral de levantarse la cautelar vigente . También controlarán Desarrollo Económico -una comisión central para impulsar sus proyectos de simplificación de trámites para habilitaciones y alivio fiscal para empresas y comercios- y Obras y Servicios Públicos , entre otras.

El plan de LLA de apuntalar su agenda rumbo a 2027 y condicionar a Macri desde la Legislatura podría encontrar un límite si se replicase el escenario de baja actividad parlamentaria del año pasado . En la bancada violeta tienen previsto esperar las convocatorias del jefe de Gobierno a sesionar, pero analizan, en caso contrario, citar sesiones por cuenta propia . Para hacerlo, los legisladores deben reunir un total de 20 firmas, es decir, un tercio de la cámara.

El partido de Milei no reúne por sí solo ese número ya que tiene 14 integrantes. Depende entonces de una alianza ya sea con el peronismo -que tiene 20 representantes- o con la bancada de Horacio Rodríguez Larreta , de seis miembros. Pese a que el primer mandatario fue muy crítico del ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, en el bloque libertario aseguran que mantienen buen trato y diálogo con dirigentes de su espacio Confianza y Desarrollo .

No descartan tampoco un acercamiento con el peronismo, aunque aclaran que se trataría de algo circunstancial con la única finalidad de avanzar con su agenda “reformista” dado que, ideológicamente, guardan “diferencias de fondo”. Una alianza con el peronismo les permitiría sortear también la barrera del quórum: para dar inicio a las sesiones especiales citadas sin aval del jefe de Gobierno y habilitar el tratamiento de los proyectos, se deben reunir 31 votos.

Fuente: La Nación