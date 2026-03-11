Detuvieron a tres ladrones que estafaron a una turista japonesa con el “cuento del tío”

NACIONALES

Tres hombres fueron detenidos en el barrio porteño de Villa Ortúzar por haberle robado cuatro anillos de oro a una turista japonesa mediante la modalidad conocida como “cuento del tío” .

El hecho ocurrió sobre la calle Urdininea al 1700, donde la víctima fue abordada por los sospechosos, quienes se hicieron pasar por personas que llevaban una suma de dinero destinada a su hijo .

En ese momento, según precisaron fuentes policiales, lograron engañarla y robarle las joyas antes de escapar en un Fiat Mobi negro.

Luego de que la mujer realizara la denuncia, se emitió una alerta a las dependencias policiales y efectivos de la Comisaría Vecinal 15C, que iniciaron un rastrillaje en la zona .

El vehículo en cuestión fue localizado en la intersección de Giribone y Altaguirre y comenzó un seguimiento que terminó en Gándara al 3300, donde los agentes lograron interceptarlo .

Al identificar a los ocupantes del auto, los policías encontraron en su poder los anillos que habían sido robados minutos antes. Los tres delincuentes, de 30, 36 y 29 años, quedaron detenidos. De acuerdo con los registros, contaban con antecedentes por homicidio, robo, encubrimiento agravado y tentativa de robo .

Durante el procedimiento también se secuestró el vehículo utilizado en el hecho y diversos elementos que llevaban en su interior: dinero en efectivo, otras joyas, precintos, guantes de látex, gas pimienta, un cuchillo y documentación vehicular .

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 51, a cargo de la jueza Angulo.

Fuente: TN