Detuvieron a la madre del bebé que fue encontrado en una bolsa en Merlo

NACIONALES

La mujer que abandonó a su bebé recién nacido en Merlo fue identificada y detenida en las últimas horas, según confirmaron las autoridades.

La Justicia desarrolló una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y testimonios vecinales, lo que permitió determinar que se trataba de su madre, de 32 años , quien fue acusada de abandono de persona.

Este martes, cerca de las 11:20, una vecina del barrio Rivadavia que iba camino al trabajo encontró una bolsa en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, y se acercó cuando vio que se movía.

Al revisarla, encontró al bebé y pidió ayuda a varias vecinas. El nene estaba dentro de una bolsa plateada, “como una bolsa de ropa”, con el cordón umbilical aún sin cortar y manchas de sangre en el cuerpo. No tenía pañal, pero estaba vestido con un buzo con capucha y un pantalón “de polar viejo”, contó Natalia, una de las testigos, en diálogo con Mediodía Noticias .

Las mujeres sacaron al bebé inmediatamente para que respirara. “Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo", añadió Natalia. Otra vecina se acercó a colaborar y buscó una manta para arroparlo.

Efectivos del Comando de Patrullas de Merlo trasladaron al bebé al sanatorio San Juan Bautista y está fuera de peligro. En tanto, el lugar donde fue encontrado quedó preservado para realizar las pericias correspondientes.

Tras el hallazgo, los vecinos entregaron sus grabaciones de seguridad al Grupo Táctico Operativo de la Policía Bonaerense y comenzó la búsqueda de la mujer que fue captada por las cámaras.

Con ese material, los agentes lograron identificar a la madre, quien habría dado a luz en su casa y luego abandonó su nene en la vereda.

La causa fue caratulada como “abandono de persona” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Morón.

Fuente: TN